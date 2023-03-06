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Потрясающий пирог "Сникерс": простой рецепт осилит даже ребенок (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вкуснейший десерт с шоколадной глазурью Новость обновлена 06 марта 2023, 21:40
Вкуснейший десерт с шоколадной глазурью. Фото Getty Images

Более легкого способа приготовить шоколадный пирог нет

Шоколад – ключевой ингредиент многих десертов, начиная от кекса и заканчивая традиционным брауни. Какао станет основой для теста и для домашнего пирога "Сникерс" с орехами.

Легкий рецепт пирога "Сникерс" публикует фудблог anny.cooking в Инстаграм. Выпечка получается очень вкусной, хотя готовится невероятно просто.

Рецепт шоколадного пирога "Сникерс"

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 50 г какао
  • 250 мл молока
  • 250 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 60 мл растительного масла
  • 60 г растопленного сливочного масла
  • Ваниль (по желанию)
  • Глазурь – 180 г (две плитки шоколада темного и молочного, 100 г арахиса соленого, 2 ст. л. растительного масла)

Способ приготовления:

  1. По списку соединяем все ингредиенты венчиком в миске.
  2. Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45-50 минут при 180 градусах.
  3. Зубочисткой проверяем пирог на готовность. Полностью охлаждаем.
  4. Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожного пирога, для которого не придется раскатывать коржи. А еще мы рассказывали, как приготовить вкусный медовик: такой торт в детстве готовили наши мамы.

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#Рецепт #Пирог