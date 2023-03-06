Потрясающий пирог "Сникерс": простой рецепт осилит даже ребенок (видео)
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Более легкого способа приготовить шоколадный пирог нет
Шоколад – ключевой ингредиент многих десертов, начиная от кекса и заканчивая традиционным брауни. Какао станет основой для теста и для домашнего пирога "Сникерс" с орехами.
Легкий рецепт пирога "Сникерс" публикует фудблог anny.cooking в Инстаграм. Выпечка получается очень вкусной, хотя готовится невероятно просто.
Рецепт шоколадного пирога "Сникерс"
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 50 г какао
- 250 мл молока
- 250 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 60 мл растительного масла
- 60 г растопленного сливочного масла
- Ваниль (по желанию)
- Глазурь – 180 г (две плитки шоколада темного и молочного, 100 г арахиса соленого, 2 ст. л. растительного масла)
Способ приготовления:
- По списку соединяем все ингредиенты венчиком в миске.
- Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45-50 минут при 180 градусах.
- Зубочисткой проверяем пирог на готовность. Полностью охлаждаем.
- Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.
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