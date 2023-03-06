Потрясающий пирог "Сникерс": простой рецепт осилит даже ребенок (видео)

Более легкого способа приготовить шоколадный пирог нет

Шоколад – ключевой ингредиент многих десертов, начиная от кекса и заканчивая традиционным брауни. Какао станет основой для теста и для домашнего пирога "Сникерс" с орехами.

Легкий рецепт пирога "Сникерс" публикует фудблог anny.cooking в Инстаграм. Выпечка получается очень вкусной, хотя готовится невероятно просто.

Рецепт шоколадного пирога "Сникерс"

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

50 г какао

250 мл молока

250 г муки

10 г разрыхлителя

60 мл растительного масла

60 г растопленного сливочного масла

Ваниль (по желанию)

Глазурь – 180 г (две плитки шоколада темного и молочного, 100 г арахиса соленого, 2 ст. л. растительного масла)

Способ приготовления:

По списку соединяем все ингредиенты венчиком в миске. Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45-50 минут при 180 градусах. Зубочисткой проверяем пирог на готовность. Полностью охлаждаем. Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожного пирога, для которого не придется раскатывать коржи. А еще мы рассказывали, как приготовить вкусный медовик: такой торт в детстве готовили наши мамы.