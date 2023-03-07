Как в лучших пекарнях: рецепт быстрого лимонного пирога
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Как быстро приготовить лимонный пирог, который точно получится.
Блюдо подойдет как для семейного чаепития, так и для встречи гостей – ведь этот пирог можно приготовить "с нуля" меньше, чем за час. А чтобы было еще быстрее, вместо лимонов можно использовать уже готовое душистое лимонное варенье.
К тесту можно добавить измельченные грецкие орехи, а можно этот пункт и проигнорировать. Но попробовать пирог именно с этим ингредиентом советует фуд-блогер из канала First Culinary Ukraine.
Рецепт лимонного пирога
Понадобится:
- мука – 1 стакан
- сливочное масло – 100 гр.
- яйцо – 4 шт.
- сахар – 3/4 стакана
- ванильный сахар – 10 гр.
- сода – 0,5 ч. л.
- лимон – 2 шт
- сахарная пудра
- грецкие орехи – по вкусу
Приготовление лимонного пирога
- Тщательно подготовим лимоны – с одного аккуратно снимаем цедру, удаляем белую часть кожуры. Второй лимон полностью очищаем и пропускаем через мясорубку.
- Параллельно включаем духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.
- В большой емкости перетираем сливочное масло (лучше всего размягченное) с сахаром и ванилином. Вмешиваем яйца. К массе добавляем подготовленные лимоны и цедру, соду и просеянную муку. Вымешиваем однородное тесто.
- Готовое тесто выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Время приготовления – 30-35 минут.
- Перед подачей готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.
Особенность этого пирога состоит в том, что он будет смаковать как горячим, так и уже остывшим. Кстати, то же касается идеального пирога с персиками, только времени он займет больше, но результат того стоит.