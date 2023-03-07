Как в лучших пекарнях: рецепт быстрого лимонного пирога

Как быстро приготовить лимонный пирог, который точно получится.

Блюдо подойдет как для семейного чаепития, так и для встречи гостей – ведь этот пирог можно приготовить "с нуля" меньше, чем за час. А чтобы было еще быстрее, вместо лимонов можно использовать уже готовое душистое лимонное варенье.

К тесту можно добавить измельченные грецкие орехи, а можно этот пункт и проигнорировать. Но попробовать пирог именно с этим ингредиентом советует фуд-блогер из канала First Culinary Ukraine.

Рецепт лимонного пирога

Понадобится:

мука – 1 стакан

сливочное масло – 100 гр.

яйцо – 4 шт.

сахар – 3/4 стакана

ванильный сахар – 10 гр.

сода – 0,5 ч. л.

лимон – 2 шт

сахарная пудра

грецкие орехи – по вкусу

Приготовление лимонного пирога

Тщательно подготовим лимоны – с одного аккуратно снимаем цедру, удаляем белую часть кожуры. Второй лимон полностью очищаем и пропускаем через мясорубку. Параллельно включаем духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов. В большой емкости перетираем сливочное масло (лучше всего размягченное) с сахаром и ванилином. Вмешиваем яйца. К массе добавляем подготовленные лимоны и цедру, соду и просеянную муку. Вымешиваем однородное тесто. Готовое тесто выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Время приготовления – 30-35 минут. Перед подачей готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.

Особенность этого пирога состоит в том, что он будет смаковать как горячим, так и уже остывшим. Кстати, то же касается идеального пирога с персиками, только времени он займет больше, но результат того стоит.