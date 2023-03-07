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Как в лучших пекарнях: рецепт быстрого лимонного пирога

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Самый вкусный лимонный пирог
Самый вкусный лимонный пирог. Фото Смачно24

Как быстро приготовить лимонный пирог, который точно получится.

Блюдо подойдет как для семейного чаепития, так и для встречи гостей – ведь этот пирог можно приготовить "с нуля" меньше, чем за час. А чтобы было еще быстрее, вместо лимонов можно использовать уже готовое душистое лимонное варенье.

К тесту можно добавить измельченные грецкие орехи, а можно этот пункт и проигнорировать. Но попробовать пирог именно с этим ингредиентом советует фуд-блогер из канала First Culinary Ukraine.

Рецепт лимонного пирога

Понадобится:

  • мука – 1 стакан
  • сливочное масло – 100 гр.
  • яйцо – 4 шт.
  • сахар – 3/4 стакана
  • ванильный сахар – 10 гр.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • лимон – 2 шт
  • сахарная пудра
  • грецкие орехи – по вкусу

Приготовление лимонного пирога

  1. Тщательно подготовим лимоны – с одного аккуратно снимаем цедру, удаляем белую часть кожуры. Второй лимон полностью очищаем и пропускаем через мясорубку.
  2. Параллельно включаем духовку, чтобы она разогрелась до 180 градусов.
  3. В большой емкости перетираем сливочное масло (лучше всего размягченное) с сахаром и ванилином. Вмешиваем яйца. К массе добавляем подготовленные лимоны и цедру, соду и просеянную муку. Вымешиваем однородное тесто.
  4. Готовое тесто выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Время приготовления – 30-35 минут.
  5. Перед подачей готовый пирог присыпаем сахарной пудрой.

Особенность этого пирога состоит в том, что он будет смаковать как горячим, так и уже остывшим. Кстати, то же касается идеального пирога с персиками, только времени он займет больше, но результат того стоит.

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#Рецепт #Пиріг