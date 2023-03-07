Чтобы порадовать любимую: три лучших рецепта завтрака на 8 марта

Приводим три таких разных рецепта, чтобы каждый мог выбрать подходящий

Ко дню борьбы за права женщин, который целый мир отмечает 8 марта, подготовили для вас подборку рецептов завтрака. Все они очень разные, чтобы каждый мог выбрать тот, что придется по вкусу именно его любимой. Их объединяет один момент – в состав каждого описанного блюда входят яйца. А если после этого вам захочется приготовить что-нибудь без них, то попробуйте испечь этот потрясающий яблочный пирог.

Быстрый весенний омлет – для фанаток зелени

Рецепт здорового омлета

Необязательно тратить много времени на приготовление еды утром. Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом омлета с зеленью. Мацони в этом рецепте можно заменить йогуртом или простоквашей.

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Зеленый лук – по вкусу

Тархун – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло

Мацони – для подачи

Способ приготовления:

Всю зелень мелко нарезаем, кладем в миску. Добавляем яйца, смешиваем и солим. Смесь выливаем на сковороду и накрываем крышкой. Через 5-10 минут омлет готов. Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, как соусом. В соус можно добавить раздавленный чеснок.

Французский шик: сандвич крок-мадам

Самый вкусный из всех сэндвичей – крок-мадам

В противоположность простому предыдущему рецепту, рассказываем, как приготовить на завтрак французский сандвич крок-мадам. Способ его приготовления рассказывает Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт

батон — 4 ломтика

ветчина — 2 ломтика

французская горчица 1 ст. л.

твердый сыр Грюйер — 50 г

тертый пармезан – 1 ст. л.

сливочное масло — 20 г

Для соуса бешамель:

сливочное масло — 25 г

мука — 25 г

молоко — 200 мл

соль — по вкусу

черный перец, мускатный орех — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите хлеб на 3-4 минуты. По желанию для насыщенного вкуса и аромата смажьте ломтики сливочным маслом. Приготовьте бешамель. В небольшой кастрюле или сотейнике растопите 25 г сливочного масла и добавьте 25 г муки. Поджарьте до легкого коричневого оттенка, постоянно размешивая. Затем влейте тонкой струйкой молоко, продолжая непрерывно помешивать венчиком. Варите соус, пока не загустеет. Добавьте к нему по щепотке соли, черного молотого перца и мускатного ореха. Перемешайте и снимите с огня. Смешайте тертый пармезан с творогом Грюйер. Смажьте два ломтика хлеба горчицей в зернах. Сверху положите сложенные вдвое кусочки ветчины. Сверху засыпьте половиной смеси сыров и накройте другими двумя ломтиками хлеба. На сэндвич добавьте по 2 ст. л. готового соуса. Переложите сандвичи на противень, застеленный пергаментом, а сверху еще посыпьте оставшимся сыром. Поставьте в духовку на 5-7 минут – пока не подрумянится творожная начинка. Пока сандвичи в духовке разогрейте сковороду и поджарьте яйца на сливочном масле. Готовые яйца выложите на горячие сандвичи.

Страстная шакшука – для романтического завтрака

Это яйца с жидким желтком, приготовленные на подушке из сладкого соуса с ноткой остроты.

Следующий рецепт тоже включает в себя яйца. Эктор Хименес Браво предлагает приготовить ароматную, насыщенную цветами и оттенками шакшука. Это блюдо родом из Туниса. Это яйца с жидким желтком, приготовленные на подушке из сладкого соуса с ноткой остроты.

Ингредиенты:

красный лук — 50 г

перец чили — 5 г

чеснок — 1 зубчик

зира — 2-5 г

копченая паприка — 2 г

томаты пелаты — 120 г

яйца — 3 шт

соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезаем лук, чеснок и перец. Высыпаем на разогретую сковороду с маслом, добавляем специи, хорошо перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета.

Добавляем на сковороду томаты пелати, а после – яйца. Накрываем крышкой и готовим пока не приготовится белок яиц.

Солим и перчим по вкусу, украшаем петрушкой или кинзой.

И помните: любимую следует радовать каждый день. А чтобы это было сделать проще, посмотрите рецепт невероятной лазаньи болоньезе.