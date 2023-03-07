Чтобы порадовать любимую: три лучших рецепта завтрака на 8 марта
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Приводим три таких разных рецепта, чтобы каждый мог выбрать подходящий
Ко дню борьбы за права женщин, который целый мир отмечает 8 марта, подготовили для вас подборку рецептов завтрака. Все они очень разные, чтобы каждый мог выбрать тот, что придется по вкусу именно его любимой. Их объединяет один момент – в состав каждого описанного блюда входят яйца. А если после этого вам захочется приготовить что-нибудь без них, то попробуйте испечь этот потрясающий яблочный пирог.
Быстрый весенний омлет – для фанаток зелени
Необязательно тратить много времени на приготовление еды утром. Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом омлета с зеленью. Мацони в этом рецепте можно заменить йогуртом или простоквашей.
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт
- Укроп – 1 пучок
- Петрушка – 1 пучок
- Кинза – 1 пучок
- Зеленый лук – по вкусу
- Тархун – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло
- Мацони – для подачи
Способ приготовления:
- Всю зелень мелко нарезаем, кладем в миску. Добавляем яйца, смешиваем и солим.
- Смесь выливаем на сковороду и накрываем крышкой. Через 5-10 минут омлет готов.
- Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, как соусом. В соус можно добавить раздавленный чеснок.
Французский шик: сандвич крок-мадам
В противоположность простому предыдущему рецепту, рассказываем, как приготовить на завтрак французский сандвич крок-мадам. Способ его приготовления рассказывает Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт
- батон — 4 ломтика
- ветчина — 2 ломтика
- французская горчица 1 ст. л.
- твердый сыр Грюйер — 50 г
- тертый пармезан – 1 ст. л.
- сливочное масло — 20 г
- Для соуса бешамель:
- сливочное масло — 25 г
- мука — 25 г
- молоко — 200 мл
- соль — по вкусу
- черный перец, мускатный орех — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите хлеб на 3-4 минуты. По желанию для насыщенного вкуса и аромата смажьте ломтики сливочным маслом.
- Приготовьте бешамель. В небольшой кастрюле или сотейнике растопите 25 г сливочного масла и добавьте 25 г муки. Поджарьте до легкого коричневого оттенка, постоянно размешивая. Затем влейте тонкой струйкой молоко, продолжая непрерывно помешивать венчиком. Варите соус, пока не загустеет. Добавьте к нему по щепотке соли, черного молотого перца и мускатного ореха. Перемешайте и снимите с огня.
- Смешайте тертый пармезан с творогом Грюйер.
- Смажьте два ломтика хлеба горчицей в зернах. Сверху положите сложенные вдвое кусочки ветчины. Сверху засыпьте половиной смеси сыров и накройте другими двумя ломтиками хлеба. На сэндвич добавьте по 2 ст. л. готового соуса.
- Переложите сандвичи на противень, застеленный пергаментом, а сверху еще посыпьте оставшимся сыром.
- Поставьте в духовку на 5-7 минут – пока не подрумянится творожная начинка.
- Пока сандвичи в духовке разогрейте сковороду и поджарьте яйца на сливочном масле.
- Готовые яйца выложите на горячие сандвичи.
Страстная шакшука – для романтического завтрака
Следующий рецепт тоже включает в себя яйца. Эктор Хименес Браво предлагает приготовить ароматную, насыщенную цветами и оттенками шакшука. Это блюдо родом из Туниса. Это яйца с жидким желтком, приготовленные на подушке из сладкого соуса с ноткой остроты.
Ингредиенты:
- красный лук — 50 г
- перец чили — 5 г
- чеснок — 1 зубчик
- зира — 2-5 г
- копченая паприка — 2 г
- томаты пелаты — 120 г
- яйца — 3 шт
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Нарезаем лук, чеснок и перец. Высыпаем на разогретую сковороду с маслом, добавляем специи, хорошо перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета.
Добавляем на сковороду томаты пелати, а после – яйца. Накрываем крышкой и готовим пока не приготовится белок яиц.
Солим и перчим по вкусу, украшаем петрушкой или кинзой.
И помните: любимую следует радовать каждый день. А чтобы это было сделать проще, посмотрите рецепт невероятной лазаньи болоньезе.