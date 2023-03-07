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Чтобы порадовать любимую: три лучших рецепта завтрака на 8 марта

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Приготовьте для своей любимой здоровый и красивый завтрак Новость обновлена 07 марта 2023, 14:37
Приготовьте для своей любимой здоровый и красивый завтрак. Фото delo-vcusa.ru

Приводим три таких разных рецепта, чтобы каждый мог выбрать подходящий

Ко дню борьбы за права женщин, который целый мир отмечает 8 марта, подготовили для вас подборку рецептов завтрака. Все они очень разные, чтобы каждый мог выбрать тот, что придется по вкусу именно его любимой. Их объединяет один момент – в состав каждого описанного блюда входят яйца. А если после этого вам захочется приготовить что-нибудь без них, то попробуйте испечь этот потрясающий яблочный пирог.

Быстрый весенний омлет – для фанаток зелени

омлет
Рецепт здорового омлета

Необязательно тратить много времени на приготовление еды утром. Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом омлета с зеленью. Мацони в этом рецепте можно заменить йогуртом или простоквашей.

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт
  • Укроп – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Кинза – 1 пучок
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Тархун – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло
  • Мацони – для подачи

Способ приготовления:

  1. Всю зелень мелко нарезаем, кладем в миску. Добавляем яйца, смешиваем и солим.
  2. Смесь выливаем на сковороду и накрываем крышкой. Через 5-10 минут омлет готов.
  3. Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, как соусом. В соус можно добавить раздавленный чеснок.

Французский шик: сандвич крок-мадам

крок-мадам
Самый вкусный из всех сэндвичей – крок-мадам

В противоположность простому предыдущему рецепту, рассказываем, как приготовить на завтрак французский сандвич крок-мадам. Способ его приготовления рассказывает Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт
  • батон — 4 ломтика
  • ветчина — 2 ломтика
  • французская горчица 1 ст. л.
  • твердый сыр Грюйер — 50 г
  • тертый пармезан – 1 ст. л.
  • сливочное масло — 20 г
  • Для соуса бешамель:
  • сливочное масло — 25 г
  • мука — 25 г
  • молоко — 200 мл
  • соль — по вкусу
  • черный перец, мускатный орех — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите хлеб на 3-4 минуты. По желанию для насыщенного вкуса и аромата смажьте ломтики сливочным маслом.
  2. Приготовьте бешамель. В небольшой кастрюле или сотейнике растопите 25 г сливочного масла и добавьте 25 г муки. Поджарьте до легкого коричневого оттенка, постоянно размешивая. Затем влейте тонкой струйкой молоко, продолжая непрерывно помешивать венчиком. Варите соус, пока не загустеет. Добавьте к нему по щепотке соли, черного молотого перца и мускатного ореха. Перемешайте и снимите с огня.
  3. Смешайте тертый пармезан с творогом Грюйер.
  4. Смажьте два ломтика хлеба горчицей в зернах. Сверху положите сложенные вдвое кусочки ветчины. Сверху засыпьте половиной смеси сыров и накройте другими двумя ломтиками хлеба. На сэндвич добавьте по 2 ст. л. готового соуса.
  5. Переложите сандвичи на противень, застеленный пергаментом, а сверху еще посыпьте оставшимся сыром.
  6. Поставьте в духовку на 5-7 минут – пока не подрумянится творожная начинка.
  7. Пока сандвичи в духовке разогрейте сковороду и поджарьте яйца на сливочном масле.
  8. Готовые яйца выложите на горячие сандвичи.

Страстная шакшука – для романтического завтрака

шакшука
Это яйца с жидким желтком, приготовленные на подушке из сладкого соуса с ноткой остроты.

Следующий рецепт тоже включает в себя яйца. Эктор Хименес Браво предлагает приготовить ароматную, насыщенную цветами и оттенками шакшука. Это блюдо родом из Туниса. Это яйца с жидким желтком, приготовленные на подушке из сладкого соуса с ноткой остроты.

Ингредиенты:

  • красный лук — 50 г
  • перец чили — 5 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • зира — 2-5 г
  • копченая паприка — 2 г
  • томаты пелаты — 120 г
  • яйца — 3 шт
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезаем лук, чеснок и перец. Высыпаем на разогретую сковороду с маслом, добавляем специи, хорошо перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета.

Добавляем на сковороду томаты пелати, а после – яйца. Накрываем крышкой и готовим пока не приготовится белок яиц.

Солим и перчим по вкусу, украшаем петрушкой или кинзой.

И помните: любимую следует радовать каждый день. А чтобы это было сделать проще, посмотрите рецепт невероятной лазаньи болоньезе.

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#Рецепт #8 березня