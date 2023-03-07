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Как приготовить хрустящие картофельные оладьи: простой рецепт с секретным ингредиентом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Картофельные оладьи - рецепт
Картофельные оладьи - рецепт. Фото gettyimages

Всего несколько минут и вы сможете насладиться вкусными драниками.

Картофель подходит для приготовления многих блюд: это и пюре, картошка фри, различные запеканки и рагу, а также драники и оладьи. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом непревзойденных картофельных оладий.

Такие оладьи хорошо сочетаются с овощами или мясом, пишет santeplus. А секретный ингредиент только добавить блюду пикантности и необычного вкуса.

Картофельные оладьи: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 3 столовые ложки муки
  • 3 столовые ложки консервированной кукурузы
  • Соль и перец для вкуса
  • прованские травы

Способ приготовления:

  1. Для начала вам нужно помыть и очистить картофель. После натрите его в салатник. Обязательно слейте з картофеля всю воду, перед этим прижав его рукой.
  2. Затем добавьте кукурузу (это и есть секретный ингредиент), прованские травы, соль и перец по своему вкусу.
  3. После приготовления этой смеси добавьте 50 миллилитров воды, чтобы получить густую пасту.
  4. На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте по столовой ложке смеси, и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

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#Рецепт #Оладьи #Драники