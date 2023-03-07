Как приготовить хрустящие картофельные оладьи: простой рецепт с секретным ингредиентом

Всего несколько минут и вы сможете насладиться вкусными драниками.

Картофель подходит для приготовления многих блюд: это и пюре, картошка фри, различные запеканки и рагу, а также драники и оладьи. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом непревзойденных картофельных оладий.

Такие оладьи хорошо сочетаются с овощами или мясом, пишет santeplus. А секретный ингредиент только добавить блюду пикантности и необычного вкуса.

Картофельные оладьи: рецепт

Ингредиенты:

2 картофелины

3 столовые ложки муки

3 столовые ложки консервированной кукурузы

Соль и перец для вкуса

прованские травы

Способ приготовления:

Для начала вам нужно помыть и очистить картофель. После натрите его в салатник. Обязательно слейте з картофеля всю воду, перед этим прижав его рукой. Затем добавьте кукурузу (это и есть секретный ингредиент), прованские травы, соль и перец по своему вкусу. После приготовления этой смеси добавьте 50 миллилитров воды, чтобы получить густую пасту. На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте по столовой ложке смеси, и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

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