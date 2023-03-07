Как приготовить хрустящие картофельные оладьи: простой рецепт с секретным ингредиентом
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Всего несколько минут и вы сможете насладиться вкусными драниками.
Картофель подходит для приготовления многих блюд: это и пюре, картошка фри, различные запеканки и рагу, а также драники и оладьи. И сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом непревзойденных картофельных оладий.
Такие оладьи хорошо сочетаются с овощами или мясом, пишет santeplus. А секретный ингредиент только добавить блюду пикантности и необычного вкуса.
Картофельные оладьи: рецепт
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 3 столовые ложки муки
- 3 столовые ложки консервированной кукурузы
- Соль и перец для вкуса
- прованские травы
Способ приготовления:
- Для начала вам нужно помыть и очистить картофель. После натрите его в салатник. Обязательно слейте з картофеля всю воду, перед этим прижав его рукой.
- Затем добавьте кукурузу (это и есть секретный ингредиент), прованские травы, соль и перец по своему вкусу.
- После приготовления этой смеси добавьте 50 миллилитров воды, чтобы получить густую пасту.
- На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте по столовой ложке смеси, и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
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