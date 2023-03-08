Как приготовить идеальные блинчики: хитрости наших бабушек

Советы, которые помогут во время приготовления блинчиков.

"Лучшие блины — бабушкины!" — мало кто поспорит с этим фактом. Согласитесь, было бы неплохо готовить так же вкусно. Спешим вам обрадовать — это достаточно просто, главное придерживаться некоторых хитростей и "правил". К счастью, наши щедрые и любящие бабушки не стесняются делиться своими секретами.

Блины очень универсальны, что позволяет нам получать сладкие или соленые блюда в соответствии с нашими предпочтениями. Однако каким бы не был наш выбор, самым главным остается приготовление теста, пишет santeplus.

Топ-5 советов по приготовлению успешных блинов

1. Выбирайте ингредиенты хорошего качества

Чтобы сделать ваши блины идеальными, важно отдавать предпочтение ингредиентам хорошего качества, начиная с очень свежих яиц.

2. Предварительно просейте муку.

Чтобы тесто получилось без комочков, просейте муку перед тем, как приступить к приготовлению блинчиков. Таким образом, вы сможете получить однородную массу при добавлении жидких ингредиентов.

3. Смешивайте ингредиенты правильно

Для успешного приготовления вы должны любой ценой избегать одновременного смешивания ингредиентов. Это также хороший способ избавиться от комочков. Сначала начинайте смешивать просеянную муку, сахар и щепотку соли, затем добавляйте молоко и взбитые яйца. Затем необходимо будет смешать ингредиенты без энергичного взбивания. Как только вы получите однородную смесь, вы можете добавить растопленное сливочное масло.

4. Оставьте тесто отдохнуть не менее чем на 30 минут.

Спешка может быть фатальной. Чтобы получить успешное тесто для блинов, ему требуется минимум 30 минут отдыха. Это позволит тесту загустеть.

5. Выбирайте "правильную" сковороду

Важно использовать сковороду с антипригарным покрытием, которую желательно смазывать маслом между каждым блином.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.