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Простой рецепт "Тирамису": что нужно сделать, чтобы торт получился нежным и влажным (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
«Тирамису» - популярный десерт Новость обновлена 08 марта 2023, 11:10
«Тирамису» - популярный десерт. Фото pexels.com

Воздушный торт буквально тает во рту, хотя готовится достаточно просто

"Тирамису" — один из популярных десертов, как и пирог "Сникерс". Чтобы торт получился воздушным, важно правильно готовить бисквит. А нежную и сочную текстуру обеспечит особая пропитка.

Простой рецепт торта "Тирамису" публикует фудблог diali_cooking в Инстаграм. Десерт получается влажным и невероятно вкусным.

Рецепт торта "Тирамису"

Ингредиенты

Для бисквита:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 170 г
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • кипяток — 3 ст. л.

Для крема:

  • сливки 33% — 500 мл
  • сыр маскарпоне – 250 г
  • сахарная пудра – 100 г

Для пропитки:

  • кофе – 150 мл

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены (минимум 12 минут).
  2. Просеиваем муку с разрыхлителем и очень осторожно перемешиваем движениями снизу вверх. Вливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем кипяток и снова осторожно перемешиваем.
  3. Переливаем в форму и ставим выпекаться в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Первые 25 минут не открывайте духовку!
  4. Достаем и охлаждаем, затем заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 12 часов.
  5. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сыр маскарпоне и еще взбиваем.
  6. Собираем торт: корж пропитываем кофе, делаем слой крема, снова корж пропитываем кофе и слой крема.
  7. Бока и верх торта смазываем кремом и посыпаем какао.
  8. Оставляем на ночь в холодильнике, чтобы настоялся.

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#Рецепт #Торт #Тирамису