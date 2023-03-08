Простой рецепт "Тирамису": что нужно сделать, чтобы торт получился нежным и влажным (видео)

Воздушный торт буквально тает во рту, хотя готовится достаточно просто

"Тирамису" — один из популярных десертов, как и пирог "Сникерс". Чтобы торт получился воздушным, важно правильно готовить бисквит. А нежную и сочную текстуру обеспечит особая пропитка.

Простой рецепт торта "Тирамису" публикует фудблог diali_cooking в Инстаграм. Десерт получается влажным и невероятно вкусным.

Рецепт торта "Тирамису"

Ингредиенты

Для бисквита:

яйца – 5 шт.

сахар – 170 г

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

растительное масло — 3 ст. л.

кипяток — 3 ст. л.

Для крема:

сливки 33% — 500 мл

сыр маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 100 г

Для пропитки:

кофе – 150 мл

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены (минимум 12 минут). Просеиваем муку с разрыхлителем и очень осторожно перемешиваем движениями снизу вверх. Вливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем кипяток и снова осторожно перемешиваем. Переливаем в форму и ставим выпекаться в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Первые 25 минут не открывайте духовку! Достаем и охлаждаем, затем заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 12 часов. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сыр маскарпоне и еще взбиваем. Собираем торт: корж пропитываем кофе, делаем слой крема, снова корж пропитываем кофе и слой крема. Бока и верх торта смазываем кремом и посыпаем какао. Оставляем на ночь в холодильнике, чтобы настоялся.

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