Простой рецепт "Тирамису": что нужно сделать, чтобы торт получился нежным и влажным (видео)
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Воздушный торт буквально тает во рту, хотя готовится достаточно просто
"Тирамису" — один из популярных десертов, как и пирог "Сникерс". Чтобы торт получился воздушным, важно правильно готовить бисквит. А нежную и сочную текстуру обеспечит особая пропитка.
Простой рецепт торта "Тирамису" публикует фудблог diali_cooking в Инстаграм. Десерт получается влажным и невероятно вкусным.
Рецепт торта "Тирамису"
Ингредиенты
Для бисквита:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 170 г
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- растительное масло — 3 ст. л.
- кипяток — 3 ст. л.
Для крема:
- сливки 33% — 500 мл
- сыр маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 100 г
Для пропитки:
- кофе – 150 мл
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены (минимум 12 минут).
- Просеиваем муку с разрыхлителем и очень осторожно перемешиваем движениями снизу вверх. Вливаем растительное масло, перемешиваем. Добавляем кипяток и снова осторожно перемешиваем.
- Переливаем в форму и ставим выпекаться в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Первые 25 минут не открывайте духовку!
- Достаем и охлаждаем, затем заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 12 часов.
- Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем сыр маскарпоне и еще взбиваем.
- Собираем торт: корж пропитываем кофе, делаем слой крема, снова корж пропитываем кофе и слой крема.
- Бока и верх торта смазываем кремом и посыпаем какао.
- Оставляем на ночь в холодильнике, чтобы настоялся.
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