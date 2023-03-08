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Блюдо, которое поразит ваши вкусовые рецепторы: рецепт фрикаделек из тыквы и картофеля

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Этот рецепт отлично подойдет в качестве основного или второго блюда Новость обновлена 08 марта 2023, 17:48
Этот рецепт отлично подойдет в качестве основного или второго блюда. Фото gettyimages

Если вы любите тыкву, то этот рецепт вам точно придется по душе

У вас с осени еще осталась тыква, и вы не знаете, что из нее еще можно приготовить? Спешим вам на помощь и делимся рецептом невероятно вкусного блюда — фрикаделек из тыквы и картофеля.

Это полезное и вкусное блюдо подойдет как в качестве закуски, так и основного блюда или сопровождения к мясу, пишет santeplus. Попробуйте приготовить такие котлетки, и вы не разочаруетесь!

Фрикадельки из тыквы и картофеля: рецепт

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля
  • Щепотка соли и перца (по вкусу)
  • 400 г тыквенной мякоти
  • 100 г панировочных сухарей
  • Оливковое масло

Дополнительные ингредиенты:

  • 1 яйцо (если хотите, чтобы тесто лучше замесилось)
  • 30 г пармезана,
  • 100 г моцареллы
  • Нарезанная петрушка и розмарин
  • 1 чайная ложка специй, таких как паприка, карри или мускатный орех

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, подготовьте противень и застелите его пекарской бумагой.
  2. Картофель моем и целиком кладем в кастрюлю с водой и доведите до кипения в течение 20 минут.
  3. Тем временем очистите тыкву и нарежьте ее кубиками. Затем положите кубики на сковороду, сбрызнутую маслом и солью.
  4. Как только картофель будет приготовлен, дайте ему сначала остыть и очистите его, чтобы сделать пюре с помощью толкушки для картофеля или вилки. Добавьте приготовленную тыкву, тщательно все перемешав. Смешайте с солью и перцем и приправьте любимыми специями.
  5. Добавьте яйцо и сыр, хорошо перемешайте и добавьте панировочные сухари, чтобы высушить тесто и сформировать крокеты.
  6. Посыпьте руки мукой и сформируйте котлеты (при желании добавьте кубик моцареллы), слегка придавив их.
  7. Обваляйте фрикадельки в панировочных сухарях и выложите на противень, сбрызните маслом и запекайте 15 минут.

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#Рецепт #Картофель #Тыква