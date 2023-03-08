Блюдо, которое поразит ваши вкусовые рецепторы: рецепт фрикаделек из тыквы и картофеля
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Если вы любите тыкву, то этот рецепт вам точно придется по душе
У вас с осени еще осталась тыква, и вы не знаете, что из нее еще можно приготовить? Спешим вам на помощь и делимся рецептом невероятно вкусного блюда — фрикаделек из тыквы и картофеля.
Это полезное и вкусное блюдо подойдет как в качестве закуски, так и основного блюда или сопровождения к мясу, пишет santeplus. Попробуйте приготовить такие котлетки, и вы не разочаруетесь!
Фрикадельки из тыквы и картофеля: рецепт
Ингредиенты:
- 400 г картофеля
- Щепотка соли и перца (по вкусу)
- 400 г тыквенной мякоти
- 100 г панировочных сухарей
- Оливковое масло
Дополнительные ингредиенты:
- 1 яйцо (если хотите, чтобы тесто лучше замесилось)
- 30 г пармезана,
- 100 г моцареллы
- Нарезанная петрушка и розмарин
- 1 чайная ложка специй, таких как паприка, карри или мускатный орех
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов, подготовьте противень и застелите его пекарской бумагой.
- Картофель моем и целиком кладем в кастрюлю с водой и доведите до кипения в течение 20 минут.
- Тем временем очистите тыкву и нарежьте ее кубиками. Затем положите кубики на сковороду, сбрызнутую маслом и солью.
- Как только картофель будет приготовлен, дайте ему сначала остыть и очистите его, чтобы сделать пюре с помощью толкушки для картофеля или вилки. Добавьте приготовленную тыкву, тщательно все перемешав. Смешайте с солью и перцем и приправьте любимыми специями.
- Добавьте яйцо и сыр, хорошо перемешайте и добавьте панировочные сухари, чтобы высушить тесто и сформировать крокеты.
- Посыпьте руки мукой и сформируйте котлеты (при желании добавьте кубик моцареллы), слегка придавив их.
- Обваляйте фрикадельки в панировочных сухарях и выложите на противень, сбрызните маслом и запекайте 15 минут.
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