Блюдо, которое поразит ваши вкусовые рецепторы: рецепт фрикаделек из тыквы и картофеля

Если вы любите тыкву, то этот рецепт вам точно придется по душе

У вас с осени еще осталась тыква, и вы не знаете, что из нее еще можно приготовить? Спешим вам на помощь и делимся рецептом невероятно вкусного блюда — фрикаделек из тыквы и картофеля.

Это полезное и вкусное блюдо подойдет как в качестве закуски, так и основного блюда или сопровождения к мясу, пишет santeplus. Попробуйте приготовить такие котлетки, и вы не разочаруетесь!

Фрикадельки из тыквы и картофеля: рецепт

Ингредиенты:

400 г картофеля

Щепотка соли и перца (по вкусу)

400 г тыквенной мякоти

100 г панировочных сухарей

Оливковое масло

Дополнительные ингредиенты:

1 яйцо (если хотите, чтобы тесто лучше замесилось)

30 г пармезана,

100 г моцареллы

Нарезанная петрушка и розмарин

1 чайная ложка специй, таких как паприка, карри или мускатный орех

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов, подготовьте противень и застелите его пекарской бумагой. Картофель моем и целиком кладем в кастрюлю с водой и доведите до кипения в течение 20 минут. Тем временем очистите тыкву и нарежьте ее кубиками. Затем положите кубики на сковороду, сбрызнутую маслом и солью. Как только картофель будет приготовлен, дайте ему сначала остыть и очистите его, чтобы сделать пюре с помощью толкушки для картофеля или вилки. Добавьте приготовленную тыкву, тщательно все перемешав. Смешайте с солью и перцем и приправьте любимыми специями. Добавьте яйцо и сыр, хорошо перемешайте и добавьте панировочные сухари, чтобы высушить тесто и сформировать крокеты. Посыпьте руки мукой и сформируйте котлеты (при желании добавьте кубик моцареллы), слегка придавив их. Обваляйте фрикадельки в панировочных сухарях и выложите на противень, сбрызните маслом и запекайте 15 минут.

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