Салат за 5 минут для тех, кто худеет к лету: рецепт из простых ингредиентов (видео)

Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и занимается спортом

Сочетание низкокалорийных овощей и мяса – это именно тот вариант блюда для желающих сбросить несколько лишних килограммов. Салат с томатами, куриным филе, кукурузой и салатом включает в себя необходимые белки, витамины и другие полезные вещества.

Это легкое и сытное блюдо станет прекрасным обедом или ужином, а сметанный соус с французской горчицей обогатит общий вкус всех продуктов. Рецептом фитнес-салата за 5 минут поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как приготовить легкий салат с вареным куриным филе

Ингредиенты на порцию для 2-х:

1/2 куриного отварного филе

100 г твердого сыра

7-8 томатов коктейльных или 2 обычных средних

1 упаковка салата

3-4 ст.л. кукурузы

Для соуса:

3 ст.л. сметаны

по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока

соль

1 ч.л. французской горчицы

Приготовление:

Предварительно отвариваем куриную грудинку, охлаждаем ее и разбираем на волокна. Сыр натираем на большой терке. Помидоры крупно нарезаем. Смешиваем для соуса ингредиенты. В большой миске соединяем салат, куриное филе, помидоры, натертый сыр, кукурузу и заправку. Хорошо перемешиваем и вкушаем!

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