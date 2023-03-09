Салат за 5 минут для тех, кто худеет к лету: рецепт из простых ингредиентов (видео)
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Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и занимается спортом
Сочетание низкокалорийных овощей и мяса – это именно тот вариант блюда для желающих сбросить несколько лишних килограммов. Салат с томатами, куриным филе, кукурузой и салатом включает в себя необходимые белки, витамины и другие полезные вещества.
Это легкое и сытное блюдо станет прекрасным обедом или ужином, а сметанный соус с французской горчицей обогатит общий вкус всех продуктов. Рецептом фитнес-салата за 5 минут поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.
Как приготовить легкий салат с вареным куриным филе
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 1/2 куриного отварного филе
- 100 г твердого сыра
- 7-8 томатов коктейльных или 2 обычных средних
- 1 упаковка салата
- 3-4 ст.л. кукурузы
Для соуса:
- 3 ст.л. сметаны
- по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока
- соль
- 1 ч.л. французской горчицы
Приготовление:
- Предварительно отвариваем куриную грудинку, охлаждаем ее и разбираем на волокна.
- Сыр натираем на большой терке.
- Помидоры крупно нарезаем.
- Смешиваем для соуса ингредиенты.
- В большой миске соединяем салат, куриное филе, помидоры, натертый сыр, кукурузу и заправку. Хорошо перемешиваем и вкушаем!
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