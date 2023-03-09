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Салат за 5 минут для тех, кто худеет к лету: рецепт из простых ингредиентов (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Салат с куриным филе и кукурузой
Салат с куриным филе и кукурузой. Фото Getty Images

Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и занимается спортом

Сочетание низкокалорийных овощей и мяса – это именно тот вариант блюда для желающих сбросить несколько лишних килограммов. Салат с томатами, куриным филе, кукурузой и салатом включает в себя необходимые белки, витамины и другие полезные вещества.

Это легкое и сытное блюдо станет прекрасным обедом или ужином, а сметанный соус с французской горчицей обогатит общий вкус всех продуктов. Рецептом фитнес-салата за 5 минут поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как приготовить легкий салат с вареным куриным филе

Ингредиенты на порцию для 2-х:

  • 1/2 куриного отварного филе
  • 100 г твердого сыра
  • 7-8 томатов коктейльных или 2 обычных средних
  • 1 упаковка салата
  • 3-4 ст.л. кукурузы

Для соуса:

  • 3 ст.л. сметаны
  • по 1/3 ч.л. паприки и сушеного чеснока
  • соль
  • 1 ч.л. французской горчицы

Приготовление:

  1. Предварительно отвариваем куриную грудинку, охлаждаем ее и разбираем на волокна.
  2. Сыр натираем на большой терке.
  3. Помидоры крупно нарезаем.
  4. Смешиваем для соуса ингредиенты.
  5. В большой миске соединяем салат, куриное филе, помидоры, натертый сыр, кукурузу и заправку. Хорошо перемешиваем и вкушаем!

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#Рецепт #Диета #Салаты #Куриное филе