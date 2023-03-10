Как готовила мама по утрам: рецепт вкуснейших домашних сырников
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Это очень простое в приготовлении блюдо, которое получится у всех
Сырники со сметаной или любимым фруктовым вареньем — это чудесный вариант завтрака, который многих возвращает в детство, ведь их часто по утрам готовила мама. Почему бы не подарить такие же воспоминания и своим детям, приготовив очень вкусные сырники с манкой.
Как отмечает портал smachno.ua, такие сырники получаются очень нежными и пышными. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по этому рецепту. Вы не пожалеете.
Сырники с манкой: рецепт
Ингредиенты:
- Сахар – 4 ст.л.
- Творог — 400 г
- Яйца — 2 шт
- Соль — щепотка
- Мука — 3 ст.л.
- Сода — 0.5 ч.л.
- Манка — 4 ст.л.
Способ приготовления:
- В творог добавьте манку, сахар, соль, яйца и оставьте все минут на 20, чтобы манка набухла.
- После добавьте соду, погашенную лимоном, и снова оставьте все на 5 минут.
- Затем добавьте муку и вымесите тесто. Сформируйте сырники руками и обваляйте их в муке.
- Сырники обжаривайте на раскаленной сковороде в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки с обеих сторон.
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