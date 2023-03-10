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Такой картофель с мясом вы еще не готовили: рецепт блюда с чесночным соусом, которое сможет повторить каждый

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшая картошка с мясом для всей семьи Новость обновлена 10 марта 2023, 10:56
Вкуснейшая картошка с мясом для всей семьи. Фото Getty Images

Картошка выйдет хрустящая снаружи и мягкая внутри

Картошка с мясом — аппетитное и сытное блюдо, вариаций приготовлений которого в кулинарии существует очень много. Картошку с мясом можно запечь или отварить ингредиенты — в каждом случае комбинация этих двух продуктов всегда беспроигрышная.

В этот раз предлагаем приготовить вкуснейшую картошку со свининой. Вы будете уминать блюдо за этим рецептом за обе щеки ежедневно, пишет vazhnoznat. В качестве заправки готовим луковою подливку и пряный чесночный соус.

Как приготовить вкусную картошку с мясом

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины
  • 1 кг картошки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка приправы для картошки (магазинная вполне сгодится)
  • 1 чайная ложка куркумы
  • черный перец по вкусу
  • масло подсолнечное
  • масло сливочное

Для соуса:

  • 150 г сметаны
  • 90 г майонеза
  • средний пучок укропа
  • 1 чайная ложка столовой горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки соевого соуса

Приготовление:

  1. Нарезаем мясо крупными кусками и обжариваем их на сильном огне 10–15 минут до появления золотистой корочки. Солим и перчим.
  2. Добавляем к мясу лук в пропорции 1:1, жарим еще минут 15 до появления золотистой корочки.
  3. Поджаренное мясо с луком снимаем со сковороды, пока отставляем в сторону.
  4. Картошку нарезаем такими же кусками, как и мясо. Обжариваем на огне чуть выше среднего с добавлением сливочного масла около 20 минут. В процессе добавляем приправу для картофеля и куркуму.
  5. Когда картошка тоже станет золотистой, добавляем к ней мясо с луком, подкручиваем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 5–7 минут.
  6. Готовим соус. Смешиваем сметану с майонезом, горчицей, укропом и тертым зубчиком чеснока. Доливаем соевый соус, перемешиваем до однородного состояния и даем настояться в холодильнике 10–15 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно запечь картофель с грибами. Рецепт идеально подходит тем, кто придерживается Великого поста-2023.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Свинина #Картошка