Такой картофель с мясом вы еще не готовили: рецепт блюда с чесночным соусом, которое сможет повторить каждый

Картошка выйдет хрустящая снаружи и мягкая внутри

Картошка с мясом — аппетитное и сытное блюдо, вариаций приготовлений которого в кулинарии существует очень много. Картошку с мясом можно запечь или отварить ингредиенты — в каждом случае комбинация этих двух продуктов всегда беспроигрышная.

В этот раз предлагаем приготовить вкуснейшую картошку со свининой. Вы будете уминать блюдо за этим рецептом за обе щеки ежедневно, пишет vazhnoznat. В качестве заправки готовим луковою подливку и пряный чесночный соус.

Как приготовить вкусную картошку с мясом

Ингредиенты:

1 кг свинины

1 кг картошки

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка приправы для картошки (магазинная вполне сгодится)

1 чайная ложка куркумы

черный перец по вкусу

масло подсолнечное

масло сливочное

Для соуса:

150 г сметаны

90 г майонеза

средний пучок укропа

1 чайная ложка столовой горчицы

1 зубчик чеснока

2 столовые ложки соевого соуса

Приготовление:

Нарезаем мясо крупными кусками и обжариваем их на сильном огне 10–15 минут до появления золотистой корочки. Солим и перчим. Добавляем к мясу лук в пропорции 1:1, жарим еще минут 15 до появления золотистой корочки. Поджаренное мясо с луком снимаем со сковороды, пока отставляем в сторону. Картошку нарезаем такими же кусками, как и мясо. Обжариваем на огне чуть выше среднего с добавлением сливочного масла около 20 минут. В процессе добавляем приправу для картофеля и куркуму. Когда картошка тоже станет золотистой, добавляем к ней мясо с луком, подкручиваем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 5–7 минут. Готовим соус. Смешиваем сметану с майонезом, горчицей, укропом и тертым зубчиком чеснока. Доливаем соевый соус, перемешиваем до однородного состояния и даем настояться в холодильнике 10–15 минут.

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