Такой картофель с мясом вы еще не готовили: рецепт блюда с чесночным соусом, которое сможет повторить каждый
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Картошка выйдет хрустящая снаружи и мягкая внутри
Картошка с мясом — аппетитное и сытное блюдо, вариаций приготовлений которого в кулинарии существует очень много. Картошку с мясом можно запечь или отварить ингредиенты — в каждом случае комбинация этих двух продуктов всегда беспроигрышная.
В этот раз предлагаем приготовить вкуснейшую картошку со свининой. Вы будете уминать блюдо за этим рецептом за обе щеки ежедневно, пишет vazhnoznat. В качестве заправки готовим луковою подливку и пряный чесночный соус.
Как приготовить вкусную картошку с мясом
Ингредиенты:
- 1 кг свинины
- 1 кг картошки
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка приправы для картошки (магазинная вполне сгодится)
- 1 чайная ложка куркумы
- черный перец по вкусу
- масло подсолнечное
- масло сливочное
Для соуса:
- 150 г сметаны
- 90 г майонеза
- средний пучок укропа
- 1 чайная ложка столовой горчицы
- 1 зубчик чеснока
- 2 столовые ложки соевого соуса
Приготовление:
- Нарезаем мясо крупными кусками и обжариваем их на сильном огне 10–15 минут до появления золотистой корочки. Солим и перчим.
- Добавляем к мясу лук в пропорции 1:1, жарим еще минут 15 до появления золотистой корочки.
- Поджаренное мясо с луком снимаем со сковороды, пока отставляем в сторону.
- Картошку нарезаем такими же кусками, как и мясо. Обжариваем на огне чуть выше среднего с добавлением сливочного масла около 20 минут. В процессе добавляем приправу для картофеля и куркуму.
- Когда картошка тоже станет золотистой, добавляем к ней мясо с луком, подкручиваем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 5–7 минут.
- Готовим соус. Смешиваем сметану с майонезом, горчицей, укропом и тертым зубчиком чеснока. Доливаем соевый соус, перемешиваем до однородного состояния и даем настояться в холодильнике 10–15 минут.
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