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Рецепт очень вкусного салата из двух ингредиентов: весь секрет в соусе (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Для салата иногда требуется минимум продуктов
Для салата иногда требуется минимум продуктов. Фото Getty Images

Особая заправка сделает вкус салата непревзойденным

Если нужно что-то приготовить быстро, но чтобы было сытно, салат – идеальный вариант. Сделать вкусное блюдо можно из всего двух продуктов. Насыщенность и аромат гарантирует особая заправка, которая станет альтернативой майонезу.

Простой рецепт салата с изысканным соусом опубликовал фудблог diali_cooking в Инстаграм. По словам кулинара, это очень вкусное и легкое блюдо, приготовить которое не составит труда.

Рецепт салата с курицей и огурцом с вкусным соусом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • огурец – 1 шт.

Для соуса понадобятся:

  • горчица американская – 1 ч. л.
  • горчица в зернах — 1 ч. л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • кунжут – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе запекаем, остужаем и нарезаем тоненькой соломкой.
  2. Огурец также режем полосками и добавляем к курице.
  3. Для соуса перемешиваем все ингредиенты.
  4. Поливаем заправкой салат.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата "Элементарный" из четырех доступных продуктов, который можно быстро и просто приготовить. А еще мы рассказывали, какие секретные ингредиенты значительно улучшают вкус салата. Этот кулинарный лайфхак стоит взять на вооружение.

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