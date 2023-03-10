Рецепт очень вкусного салата из двух ингредиентов: весь секрет в соусе (видео)
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Особая заправка сделает вкус салата непревзойденным
Если нужно что-то приготовить быстро, но чтобы было сытно, салат – идеальный вариант. Сделать вкусное блюдо можно из всего двух продуктов. Насыщенность и аромат гарантирует особая заправка, которая станет альтернативой майонезу.
Простой рецепт салата с изысканным соусом опубликовал фудблог diali_cooking в Инстаграм. По словам кулинара, это очень вкусное и легкое блюдо, приготовить которое не составит труда.
Рецепт салата с курицей и огурцом с вкусным соусом
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
Для соуса понадобятся:
- горчица американская – 1 ч. л.
- горчица в зернах — 1 ч. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- кунжут – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе запекаем, остужаем и нарезаем тоненькой соломкой.
- Огурец также режем полосками и добавляем к курице.
- Для соуса перемешиваем все ингредиенты.
- Поливаем заправкой салат.
Ранее "Телеграф" делился рецептом салата "Элементарный" из четырех доступных продуктов, который можно быстро и просто приготовить. А еще мы рассказывали, какие секретные ингредиенты значительно улучшают вкус салата. Этот кулинарный лайфхак стоит взять на вооружение.