Минимум специй, максимум вкуса: рецепт непревзойденной моркови по-корейски

Морковь по этому рецепту простоит до трех недель в холодильнике.

С 27 февраля по 15 апреля верующие соблюдают Великий Пост, который является периодом подготовки к великому празднику Пасхи. В настоящее время люди отказываются от сливочного масла, яйца, мяса и молочных продуктов, и готовят себе постные блюда.

Мы предлагаем вам приготовить постный и вкуснейший салат — "Морковь по-корейски". Рецептом поделилась кулинарный блоггер Oksi Al на своей странице в Инстаграм.

Морковь по-корейски: рецепт

Ингредиенты:

Морковь 1 кг

Соль 1 ст.л.

Черный перец молотый 1 ч.л.

Карри 0.5 ч.л.

Кориандр 0.25 ч.л.

Сахар 3 ст.л.

Уксус 9% 1 ст.л.

Подсолнечное масло 4 ст.л.

Чеснок головка

Способ приготовления:

Головку чеснока чистим, зубчики растираем или пропускаем через чеснокодавку в отдельную мисочку. Заливаем горячим (но не кипящим) маслом и даем минутку настояться. Килограмм тертой моркови заливаем смесью масла и чеснока, добавляем быстро специи и все перемешиваем. Лучше всего держать морковь в контейнере или в банке, плотно закрыв крышкой.

Можно добавить еще орехи, изюм или чернослив. Это по вкусу.

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