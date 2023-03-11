Возвращаемся в детство: вкусное печенье по маминому рецепту

На его приготовление требуется меньше получаса

Все мы вспоминаем детство с теплом. Для кого-то такие упоминания – это бабушка с ее незабываемыми рогаликами или непревзойденным тертым пирогом, а кто-то возвращается в прошлое благодаря любимому "Муравейнику".

Предлагаем еще поностальгировать по детству, пробуя "мамино" печенье. Готовится оно легко и недолго – уже через полчаса вы будете пить чай со вкусняшками, пишет Рrostoway.

Рецепт маминого печенья

Ингредиенты:

· 320 г муки

· 100 г сливочного масла

· 100 г сметаны

· 2 яйца

· 2 ст. л. сахара

· 1 ч. л. разрыхлителя

· щепотка соли

· щепотка ванилина.

Приготовление:

1. Масло кладем в морозилку, чтобы было твердое, так будет легче натирать. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, сахаром, солью и ванилином.

3. Подмерзшее масло достаем из морозилки, натираем на терку и добавляем его в муку.

4. Массу перетираем в крошку, добавляем 1 яйцо и сметану.

5. Замешиваем тесто руками и раскатываем тоненько на столе. А вот здесь можем проявить фантазию – вырезаем любые фигурки и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

6. Смазываем печенье яйцом, посыпаем сахаром и отправляем в духовку на 25 минут.

А вот теперь можно взять правильно выбранный чай и наслаждаться вкусом "маминого" печенья.