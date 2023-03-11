Возвращаемся в детство: вкусное печенье по маминому рецепту
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На его приготовление требуется меньше получаса
Все мы вспоминаем детство с теплом. Для кого-то такие упоминания – это бабушка с ее незабываемыми рогаликами или непревзойденным тертым пирогом, а кто-то возвращается в прошлое благодаря любимому "Муравейнику".
Предлагаем еще поностальгировать по детству, пробуя "мамино" печенье. Готовится оно легко и недолго – уже через полчаса вы будете пить чай со вкусняшками, пишет Рrostoway.
Рецепт маминого печенья
Ингредиенты:
· 320 г муки
· 100 г сливочного масла
· 100 г сметаны
· 2 яйца
· 2 ст. л. сахара
· 1 ч. л. разрыхлителя
· щепотка соли
· щепотка ванилина.
Приготовление:
1. Масло кладем в морозилку, чтобы было твердое, так будет легче натирать. Духовку разогреваем до 180 градусов.
2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, сахаром, солью и ванилином.
3. Подмерзшее масло достаем из морозилки, натираем на терку и добавляем его в муку.
4. Массу перетираем в крошку, добавляем 1 яйцо и сметану.
5. Замешиваем тесто руками и раскатываем тоненько на столе. А вот здесь можем проявить фантазию – вырезаем любые фигурки и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
6. Смазываем печенье яйцом, посыпаем сахаром и отправляем в духовку на 25 минут.
А вот теперь можно взять правильно выбранный чай и наслаждаться вкусом "маминого" печенья.