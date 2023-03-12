Вкуснее вы ничего не ели: рецепт пончиков, как у бабушки

Предлагаем приготовить мягкие и вкусные пончики

В своих предыдущих материалах мы предлагали множество рецептов вкусной выпечки – как соленой, так и сладкой: яблочной шарлотки, ароматных булочек без муки, и даже обычного домашнего хлеба, на который можно намазать вкусное ягодное варенье. Сейчас рассказываем о способе приготовления сладких пончиков.

Пончики – это такое лакомство, которым никто не изменяет и не променяет их ни на какие современные десерты. Как пишет zatyshok, это рецепт подобный тому, по которому готовили наши бабушки. Вкуснее таких пончиков вы еще ничего не пробовали!

Как приготовить сладкие пончики

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

вода теплая – половина стакана

дрожжи сухие – 11 г

яйца – 2 шт.

соль – 1,5 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

масло сливочное или маргарин – 125 г

мука – примерно 600 г

ванилин

Приготовление:

Смешиваем воду и молоко, ставим на небольшой огонь и немного подогреваем, затем добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем массу до однородности и оставляем на 15 минут в теплом месте. В опару вбиваем яйцо и кладем размягченное сливочное масло, ванильный сахар и соль. Перемешиваем массу венчиком до однородности. Муку просеиваем и порционно добавляем в тесто. Когда ложкой вымешивать уже не получится, стол посыпаем мукой и замешиваем тесто руками. Не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягким и эластичным. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 1,5 часа в теплом месте. Раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см, вырезаем стаканом или формой кружочки и оставляем их на 15-20 минут, чтобы они подошли. Разогреваем сливочное масло в сковороде и обжариваем пончики с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы стекло масло и посыпаем пудрой или пудрой с корицей.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пончиков с чесноком. Тесто получается очень мягким, легким и воздушным, даже без добавления в рецептуру яиц.