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Лучшая жареная картошка, которую вы когда-либо ели: простой рецепт вкуснейшего гарнира

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как приготовить жареный картофель в духовке - рецепт Новость обновлена 12 марта 2023, 11:32
Как приготовить жареный картофель в духовке - рецепт. Фото gettyimages

Проверенный и удачный рецепт мягкой и хрустящей картошки в духовке

Что может быть лучше, чем побаловать себя вкусным и хрустящим жареным картофелем? Отдельно или в сопровождении сыра, грибов, острого соуса или даже с классической комбинацией кетчупа и майонеза жареный картофель — непревзойденный рецепт на все времена!

Делимся с вами одним из лучших рецептов жареного картофеля с пармезаном, которые легко приготовит даже неопытный кулинар. Всего полчаса в духовке и ароматный гарнир можно подавать к столу.

Вкусный жареный картофель с пармезаном: рецепт

Ингредиенты:

  • 1/2 кг картофеля;
  • кубик куриного бульона;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 чайная ложка растительного масла;
  • 3 зубчика чеснока (натереть или мелко нарезать);
  • 1 чайная ложка прованских трав;
  • по 1 чайной ложке тимьяна и розмарина на ваш вкус;
  • соль и перец;
  • тертый пармезан;
  • панировочные сухари;
  • чайная ложка пищевой соды.

Способ приготовления:

  1. Картофель нарежьте дольками. Положите их в кастрюлю с водой, затем добавьте чайную ложку соли и еще одну пищевой соды.
  2. Варите до тех пор, пока картофель не будет легко протыкаться острым ножом.
  3. Тем временем на разогретую сковороду положите сливочное масло, добавьте кубик куриного бульона, соль и перец, а также прованские травы по вкусу. Не забудьте также чеснок и каплю оливкового масла.
  4. Переложите картофель в сковороду и подержите ее в смеси приправ и масла 2 минуты, чтобы ароматы перемешались. Отметим, что готовить нужно на медленном огне, чтобы не сломать картофель.
  5. Положите пергаментную бумагу на форму для запекания, посыпьте сверху панировочными сухарями и тертым пармезаном, положите картофель и еще раз покройте его панировочными сухарями и пармезаном.
  6. Поставьте картошку в разогретую до 200°С духовку на полчаса.

Раньше мы рассказывали, как сделать много вкусных котлет из горсти фарша. Этим экономным лайфхаком годами пользуются опытные хозяйки, умеющие приготовить вкусный ужин "из ничего".

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