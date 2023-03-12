Лучшая жареная картошка, которую вы когда-либо ели: простой рецепт вкуснейшего гарнира

Проверенный и удачный рецепт мягкой и хрустящей картошки в духовке

Что может быть лучше, чем побаловать себя вкусным и хрустящим жареным картофелем? Отдельно или в сопровождении сыра, грибов, острого соуса или даже с классической комбинацией кетчупа и майонеза жареный картофель — непревзойденный рецепт на все времена!

Делимся с вами одним из лучших рецептов жареного картофеля с пармезаном, которые легко приготовит даже неопытный кулинар. Всего полчаса в духовке и ароматный гарнир можно подавать к столу.

Вкусный жареный картофель с пармезаном: рецепт

Ингредиенты:

1/2 кг картофеля;

кубик куриного бульона;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка растительного масла;

3 зубчика чеснока (натереть или мелко нарезать);

1 чайная ложка прованских трав;

по 1 чайной ложке тимьяна и розмарина на ваш вкус;

соль и перец;

тертый пармезан;

панировочные сухари;

чайная ложка пищевой соды.

Способ приготовления:

Картофель нарежьте дольками. Положите их в кастрюлю с водой, затем добавьте чайную ложку соли и еще одну пищевой соды. Варите до тех пор, пока картофель не будет легко протыкаться острым ножом. Тем временем на разогретую сковороду положите сливочное масло, добавьте кубик куриного бульона, соль и перец, а также прованские травы по вкусу. Не забудьте также чеснок и каплю оливкового масла. Переложите картофель в сковороду и подержите ее в смеси приправ и масла 2 минуты, чтобы ароматы перемешались. Отметим, что готовить нужно на медленном огне, чтобы не сломать картофель. Положите пергаментную бумагу на форму для запекания, посыпьте сверху панировочными сухарями и тертым пармезаном, положите картофель и еще раз покройте его панировочными сухарями и пармезаном. Поставьте картошку в разогретую до 200°С духовку на полчаса.

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