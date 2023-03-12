Как сделать печеные пирожки еще вкуснее: рецепт начинки с любимыми ингредиентами

Пышные, воздушные и с минимальным количеством масла

Пирожки бывают разные: соленые или сладкие, жаренные пирожки или запеченные в духовке. Мы предлагаем приготовить последний вариант. Благодаря расписанному ниже пошаговому рецепту печеные пирожки получатся воздушные с питательной начинкой из двух ингредиентов — картофеля и грибов.

В этом рецепте готовим с шампиньонами, пишет vazhnoznat. Пышное, как облако, тесто и сытная начинка сделают эти пирожки очень особенными.

Как приготовить печеные пирожки с картошкой и грибами

Ингредиенты для теста:

200 мл воды

200 мл кефира

2 яйца

80 г сливочного масла

5 г сухих дрожжей

700 г муки

1 ч. л. соли

Для начинки:

4 средних картофелины

150 г шампиньонов

1 луковица

2 ст. л. топленого масла

соль, перец по вкусу

Приготовление:

В глубокую емкость наливаем теплую воду и кефир. Яичные белки отделяем от желтков. Белки отправляем в тесто, а желтки приберегаем для смазывания пирожков. Также в тесто вливаем топленое сливочное масло, всыпаем соль. Перемешиваем венчиком. Добавляем половину просеянной муки и сухие дрожжи. Замешиваем. В процессе подсыпаем оставшуюся часть муки. В готовое тесто вливаем растительное масло. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте. Делаем начинку. Чистим и отвариваем четыре средних картофелины. Делаем пюре. Шампиньоны нарезаем кубиками и поджариваем на растительном масле. Обжариваем до тех пор, пока не испарится вся вода. На сливочном масле спассеруем нарезанный мелко лук. Добавляем шампиньоны и тушим вместе с луком. Солим и перчим по вкусу. Обжаренные грибы с луком отправляем к картофельному пюре и перемешиваем. Начинку солим по вкусу. Обминаем тесто и разделяем на 2 части. Из каждой скатываем жгут и разделяем его на 8 равных кусков. Из каждого формируем шар. Накрываем их полотенцем, чтобы не обветрились. Каждый шар раскатываем в лепешку. В центр выкладываем 1 ст. л. начинки. Заворачиваем тесто и защипаем по краям как вареник. Нужно немного приплюснуть пирожок и положить его швом вниз. То же самое делаем с каждым шаром. Пирожки с картошкой и грибами выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем тесто яичным желтком. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут.

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