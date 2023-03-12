Как сделать печеные пирожки еще вкуснее: рецепт начинки с любимыми ингредиентами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пышные, воздушные и с минимальным количеством масла
Пирожки бывают разные: соленые или сладкие, жаренные пирожки или запеченные в духовке. Мы предлагаем приготовить последний вариант. Благодаря расписанному ниже пошаговому рецепту печеные пирожки получатся воздушные с питательной начинкой из двух ингредиентов — картофеля и грибов.
В этом рецепте готовим с шампиньонами, пишет vazhnoznat. Пышное, как облако, тесто и сытная начинка сделают эти пирожки очень особенными.
Как приготовить печеные пирожки с картошкой и грибами
Ингредиенты для теста:
- 200 мл воды
- 200 мл кефира
- 2 яйца
- 80 г сливочного масла
- 5 г сухих дрожжей
- 700 г муки
- 1 ч. л. соли
Для начинки:
- 4 средних картофелины
- 150 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 ст. л. топленого масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- В глубокую емкость наливаем теплую воду и кефир. Яичные белки отделяем от желтков. Белки отправляем в тесто, а желтки приберегаем для смазывания пирожков. Также в тесто вливаем топленое сливочное масло, всыпаем соль. Перемешиваем венчиком.
- Добавляем половину просеянной муки и сухие дрожжи. Замешиваем. В процессе подсыпаем оставшуюся часть муки. В готовое тесто вливаем растительное масло. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте.
- Делаем начинку. Чистим и отвариваем четыре средних картофелины. Делаем пюре. Шампиньоны нарезаем кубиками и поджариваем на растительном масле. Обжариваем до тех пор, пока не испарится вся вода.
- На сливочном масле спассеруем нарезанный мелко лук. Добавляем шампиньоны и тушим вместе с луком. Солим и перчим по вкусу. Обжаренные грибы с луком отправляем к картофельному пюре и перемешиваем. Начинку солим по вкусу.
- Обминаем тесто и разделяем на 2 части. Из каждой скатываем жгут и разделяем его на 8 равных кусков. Из каждого формируем шар. Накрываем их полотенцем, чтобы не обветрились.
- Каждый шар раскатываем в лепешку. В центр выкладываем 1 ст. л. начинки. Заворачиваем тесто и защипаем по краям как вареник. Нужно немного приплюснуть пирожок и положить его швом вниз. То же самое делаем с каждым шаром.
- Пирожки с картошкой и грибами выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем тесто яичным желтком. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро приготовить пиццу. Предлагаем приготовить блюдо на лаваше, который можно приобрести в любом супермаркете.