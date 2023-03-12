С чем запечь скумбрию, чтобы рыба получилась идеальной: отличный рецепт (видео)
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Запеченная скумбрия станет королевой стола
Одна из вкуснейших видов океанических рыб — скумбрия. Она получается просто идеальной, если запекать рыбу в духовке. Для более насыщенного вкуса добавьте специи и соевый соус.
Простой рецепт запеченной скумбрии рассказывает фудблог iren.lazun в Инстаграм. Вкус рыбы приятно вас удивит и подойдет к любому гарниру. На приготовление уйдет минимум времени.
Рецепт скумбрии в духовке
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт
- Соль – 1/4 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Имбирь сухой – 1/3 ч. л.
- Смесь перцев – 1/3 ч. л.
- Лимонный сок – 2 ч. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Растительное масло (смазать пергамент)
Способ приготовления:
- Для соуса смешиваем все ингредиенты.
- Скумбрию очищаем, делаем надрезы, как показано на видео. С обеих сторон смазываем рыбу соусом.
- Выкладываем филе на предварительно смазанный растительным маслом пергамент или фольгу. Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно замариновать рыбу. Простой рецепт стоит взять на заметку. А еще мы делились рецептом невероятно сочной красной рыбы, которая готовится в духовке.