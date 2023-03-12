С чем запечь скумбрию, чтобы рыба получилась идеальной: отличный рецепт (видео)

Запеченная скумбрия станет королевой стола

Одна из вкуснейших видов океанических рыб — скумбрия. Она получается просто идеальной, если запекать рыбу в духовке. Для более насыщенного вкуса добавьте специи и соевый соус.

Простой рецепт запеченной скумбрии рассказывает фудблог iren.lazun в Инстаграм. Вкус рыбы приятно вас удивит и подойдет к любому гарниру. На приготовление уйдет минимум времени.

Рецепт скумбрии в духовке

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт

Соль – 1/4 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Имбирь сухой – 1/3 ч. л.

Смесь перцев – 1/3 ч. л.

Лимонный сок – 2 ч. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Растительное масло (смазать пергамент)

Способ приготовления:

Для соуса смешиваем все ингредиенты. Скумбрию очищаем, делаем надрезы, как показано на видео. С обеих сторон смазываем рыбу соусом. Выкладываем филе на предварительно смазанный растительным маслом пергамент или фольгу. Запекаем 20 минут при 200 градусах.

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