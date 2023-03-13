Быстро и по-грузински вкусно: готовим хачапури за 15 минут
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На приготовление блюда уйдет немного времени, но пирог получится — пальчики оближешь
Кажется, что приготовление хачапури занимает много времени? Кажется, что дома оно не получится таким же вкусным и воздушным? Поэтому не готовим хачапури дома, а ходим его кушать в грузинское кафе?
После приготовления хачапури по этому рецепту блюдо будет частым гостем в вашем меню. Тем более, готовится оно всего 15 минут. Рецептом делится телеграм-канал Real Food.
Как приготовить хачапури за 15 минут
Ингредиенты на 4 хачапури
Для теста:
- 300 мл тёплого кефира
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 450 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
- 10 г разрыхлителя
- Для начинки:
- 350 г сыра на ваш вкус
- 1 яйцо
- соль по вкусу
Приготовление:
- Добавляем в тёплый кефир соль, сахар, растительное масло и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
- Тесту даём отдохнуть, а в это время делаем начинку: трем сыр на тёрке, добавляем яйцо и соль по вкусу.
- Начинку и тесто делим на 4 части.
- Из теста формируем 4 лепешки. Внутрь выкладываем начинку, защепляем края и аккуратно раскатываем в лепёшку или формируем лепёшку руками.
- Жарим на сухой сковороде, на среднем огне, под закрытой крышкой, пока не зарумянятся.
- Готовые лепешки смазываем маслом.
Нам часто кажется, что вкусные блюда готовятся долго. Однако экспресс-пиццу можна приготовить за 15 минут.