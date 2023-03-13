Быстро и по-грузински вкусно: готовим хачапури за 15 минут

На приготовление блюда уйдет немного времени, но пирог получится — пальчики оближешь

Кажется, что приготовление хачапури занимает много времени? Кажется, что дома оно не получится таким же вкусным и воздушным? Поэтому не готовим хачапури дома, а ходим его кушать в грузинское кафе?

После приготовления хачапури по этому рецепту блюдо будет частым гостем в вашем меню. Тем более, готовится оно всего 15 минут. Рецептом делится телеграм-канал Real Food.

Как приготовить хачапури за 15 минут

Ингредиенты на 4 хачапури

Для теста:

300 мл тёплого кефира

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

450 г муки

3 ст. л. растительного масла

10 г разрыхлителя

Для начинки:

350 г сыра на ваш вкус

1 яйцо

соль по вкусу

Приготовление:

Добавляем в тёплый кефир соль, сахар, растительное масло и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Тесту даём отдохнуть, а в это время делаем начинку: трем сыр на тёрке, добавляем яйцо и соль по вкусу. Начинку и тесто делим на 4 части. Из теста формируем 4 лепешки. Внутрь выкладываем начинку, защепляем края и аккуратно раскатываем в лепёшку или формируем лепёшку руками. Жарим на сухой сковороде, на среднем огне, под закрытой крышкой, пока не зарумянятся. Готовые лепешки смазываем маслом.

Нам часто кажется, что вкусные блюда готовятся долго. Однако экспресс-пиццу можна приготовить за 15 минут.