Трехслойная закуска из сала за 30 минут: подойдет к любому застолью
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Приготовить ее займет всего полчаса, а удовольствия — море
Сложно представить украинскую кухню без сала. Оно присутствует в холодильнике практически каждой хозяйки. Однако кажется, что вариантов приготовления не так уж много — обычно его просто нарезают тоненькими ломтиками и едят с хлебом, иногда — с чесноком, горчицей или аджикой, реже — маринуют.
Предлагаем взглянуть на сало по-другому и приготовить его по новому рецепту. Как приготовить необычное блюдо из сала, мы подсмотрели на сайте Shuba.
Как приготовить трехслойную закуску из сала
Ингредиенты:
- 600 гр. сала;
- 5 гр. соли;
- 10 гр. паприки;
- 20 гр. укропа;
- 3 зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Сало нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Посолите, размешайте и разделите на три части.
- Укроп помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В одну часть сала добавьте паприку, в другую – укроп, а в третью – чеснок. Перемешайте.
- Контейнер выстелите пищевой пленкой и выложите сало слоями: сначала чесночный слой, потом с укропом, сверху — с паприкой. Накройте крышкой контейнер и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов.
- С помощью плёнки переверните сало на тарелку. Удалите пленку и подавайте закуску к столу.
Сало — универсальный продукт, который сочетается и с борщом, и просто с кусочком душистого черного хлеба или греночками. Но его можно сделать еще нежнее, добавив всего один ингредиент.