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Трехслойная закуска из сала за 30 минут: подойдет к любому застолью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивите близких необычной закуской из "обычного" сала
Удивите близких необычной закуской из "обычного" сала. Фото instagram

Приготовить ее займет всего полчаса, а удовольствия — море

Сложно представить украинскую кухню без сала. Оно присутствует в холодильнике практически каждой хозяйки. Однако кажется, что вариантов приготовления не так уж много — обычно его просто нарезают тоненькими ломтиками и едят с хлебом, иногда — с чесноком, горчицей или аджикой, реже — маринуют.

Предлагаем взглянуть на сало по-другому и приготовить его по новому рецепту. Как приготовить необычное блюдо из сала, мы подсмотрели на сайте Shuba.

Как приготовить трехслойную закуску из сала

Ингредиенты:

  • 600 гр. сала;
  • 5 гр. соли;
  • 10 гр. паприки;
  • 20 гр. укропа;
  • 3 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

  1. Сало нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Посолите, размешайте и разделите на три части.
  2. Укроп помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  3. В одну часть сала добавьте паприку, в другую – укроп, а в третью – чеснок. Перемешайте.
  4. Контейнер выстелите пищевой пленкой и выложите сало слоями: сначала чесночный слой, потом с укропом, сверху — с паприкой. Накройте крышкой контейнер и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов.
  5. С помощью плёнки переверните сало на тарелку. Удалите пленку и подавайте закуску к столу.

Сало — универсальный продукт, который сочетается и с борщом, и просто с кусочком душистого черного хлеба или греночками. Но его можно сделать еще нежнее, добавив всего один ингредиент.

Теги:
#Рецепт #Сало #Закуска #Украинская закуска