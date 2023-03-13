Трехслойная закуска из сала за 30 минут: подойдет к любому застолью

Приготовить ее займет всего полчаса, а удовольствия — море

Сложно представить украинскую кухню без сала. Оно присутствует в холодильнике практически каждой хозяйки. Однако кажется, что вариантов приготовления не так уж много — обычно его просто нарезают тоненькими ломтиками и едят с хлебом, иногда — с чесноком, горчицей или аджикой, реже — маринуют.

Предлагаем взглянуть на сало по-другому и приготовить его по новому рецепту. Как приготовить необычное блюдо из сала, мы подсмотрели на сайте Shuba.

Как приготовить трехслойную закуску из сала

Ингредиенты:

600 гр. сала;

5 гр. соли;

10 гр. паприки;

20 гр. укропа;

3 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Сало нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Посолите, размешайте и разделите на три части. Укроп помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В одну часть сала добавьте паприку, в другую – укроп, а в третью – чеснок. Перемешайте. Контейнер выстелите пищевой пленкой и выложите сало слоями: сначала чесночный слой, потом с укропом, сверху — с паприкой. Накройте крышкой контейнер и поместите в морозильную камеру на 5-6 часов. С помощью плёнки переверните сало на тарелку. Удалите пленку и подавайте закуску к столу.

Сало — универсальный продукт, который сочетается и с борщом, и просто с кусочком душистого черного хлеба или греночками. Но его можно сделать еще нежнее, добавив всего один ингредиент.