Вкусные, как в детстве: как приготовить рыбные котлеты, чтобы получились как у бабушки

Такие котлетки сочные внутри и хрустящие снаружи

Домашние котлеты – это всегда вкусно и полезно. Если мясные котлеты мы готовим постоянно, но вот рыбные зачастую обходим стороной. И очень зря, ведь они не требуют от нас каких-то определенных навыков, но очень полезны и диетические.

Именно такие котлетки мы сейчас и будем готовить. "Бабусині рецепти" рекомендуют кушать их с салатом из свежих овощей или или рассыпчатым рисом с маслом. Поэтому готовим и пробуем.

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

филе белой рыбы – 500 г;

панировочные сухари – 6 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

хмели-сунели – 1 ч. л.

подсолнечное масло, соль, черный перец молотый — по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Рыбу хорошо промойте, очистите от плавников, чешуи и костей. Пропустите филе через мясорубку или измельчите в блендере. Лук очистите, порежьте на 4 части и отправьте за рыбой в мясорубку. В полученный фарш добавьте яйцо и любимые специи.. Посолите, поперчите. Все перемешайте. Сформируйте котлеты средней величины и обваляйте в панировочных сухарях (рисовой муке). Пергаментом застелите сковороду, налейте в нее 1 ст. л. растительного масла. В разогретую сковороду выложите котлети и обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон. Первую сторону жарте с открытой крышкой, вторую — с закрытой.

Котлеты отлично переносят замораживание. Поэтому если вы любители полуфабрикатов, можно сразу сделать несколько порций и для морозилки.

Многие не хотят морочить себе голову приготовлением сложных блюд. Именно поэтому есть рецепт идеальных котлет всего из двух ингредиентов.