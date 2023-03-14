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Вкусные, как в детстве: как приготовить рыбные котлеты, чтобы получились как у бабушки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Такие котлетки вернут вас мысленно в детство Новость обновлена 14 марта 2023, 09:56
Такие котлетки вернут вас мысленно в детство. Фото shuba.life

Такие котлетки сочные внутри и хрустящие снаружи

Домашние котлеты – это всегда вкусно и полезно. Если мясные котлеты мы готовим постоянно, но вот рыбные зачастую обходим стороной. И очень зря, ведь они не требуют от нас каких-то определенных навыков, но очень полезны и диетические.

Именно такие котлетки мы сейчас и будем готовить. "Бабусині рецепти" рекомендуют кушать их с салатом из свежих овощей или или рассыпчатым рисом с маслом. Поэтому готовим и пробуем.

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы – 500 г;
  • панировочные сухари – 6 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • хмели-сунели – 1 ч. л.
  • подсолнечное масло, соль, черный перец молотый — по вкусу.

Пошаговая инструкция:

  1. Рыбу хорошо промойте, очистите от плавников, чешуи и костей. Пропустите филе через мясорубку или измельчите в блендере.
  2. Лук очистите, порежьте на 4 части и отправьте за рыбой в мясорубку.
  3. В полученный фарш добавьте яйцо и любимые специи.. Посолите, поперчите. Все перемешайте.
  4. Сформируйте котлеты средней величины и обваляйте в панировочных сухарях (рисовой муке).
  5. Пергаментом застелите сковороду, налейте в нее 1 ст. л. растительного масла.
  6. В разогретую сковороду выложите котлети и обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон. Первую сторону жарте с открытой крышкой, вторую — с закрытой.

Котлеты отлично переносят замораживание. Поэтому если вы любители полуфабрикатов, можно сразу сделать несколько порций и для морозилки.

Многие не хотят морочить себе голову приготовлением сложных блюд. Именно поэтому есть рецепт идеальных котлет всего из двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Бабушкины рецепты #Готовим дома #Рыбные котлеты