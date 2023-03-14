Вкусные, как в детстве: как приготовить рыбные котлеты, чтобы получились как у бабушки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие котлетки сочные внутри и хрустящие снаружи
Домашние котлеты – это всегда вкусно и полезно. Если мясные котлеты мы готовим постоянно, но вот рыбные зачастую обходим стороной. И очень зря, ведь они не требуют от нас каких-то определенных навыков, но очень полезны и диетические.
Именно такие котлетки мы сейчас и будем готовить. "Бабусині рецепти" рекомендуют кушать их с салатом из свежих овощей или или рассыпчатым рисом с маслом. Поэтому готовим и пробуем.
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- филе белой рыбы – 500 г;
- панировочные сухари – 6 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- хмели-сунели – 1 ч. л.
- подсолнечное масло, соль, черный перец молотый — по вкусу.
Пошаговая инструкция:
- Рыбу хорошо промойте, очистите от плавников, чешуи и костей. Пропустите филе через мясорубку или измельчите в блендере.
- Лук очистите, порежьте на 4 части и отправьте за рыбой в мясорубку.
- В полученный фарш добавьте яйцо и любимые специи.. Посолите, поперчите. Все перемешайте.
- Сформируйте котлеты средней величины и обваляйте в панировочных сухарях (рисовой муке).
- Пергаментом застелите сковороду, налейте в нее 1 ст. л. растительного масла.
- В разогретую сковороду выложите котлети и обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон. Первую сторону жарте с открытой крышкой, вторую — с закрытой.
Котлеты отлично переносят замораживание. Поэтому если вы любители полуфабрикатов, можно сразу сделать несколько порций и для морозилки.
Многие не хотят морочить себе голову приготовлением сложных блюд. Именно поэтому есть рецепт идеальных котлет всего из двух ингредиентов.