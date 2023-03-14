Сделать лимонад, взбить сливки и заварить чай: какой простой предмет поможет с этим справиться

Френч-пресс — это не только о чае и кофе, а и о других, не менее полезных вещах

Вернуться домой, заварить чашечку вкусного чая с любимым печеньем — что может быть лучше? Наверное, ни один любитель чая или кофеман не представляет жизнь без френч-пресса — посуды для заваривания любымых напитков.

Однако этот предмет может быть полезен и в другом. Ukr.Media делится лайфаками использования этого устройства.

Основные способы использования френч-пресса

Взбиваем сливки . Для этого наполняем колбу сливками примерно на четверть. Добавляем пару соловых ложек сухих сливок, несколько минут двигаем поршнем вверх-вниз. Завариваем кофе и добавляем ароматные сливки. Готовим коктейль . Необходимые для него ингредиенты добавляем в колбу. Чтобы их перемешать, опускаем и поднимаем поршень. Коктейль готов, а вы теперь — настоящий бармен. Делаем лимонад . Для этого фрукты или овощи помещаем во френч-пресс, заливаем водой, опускаем поршень и ставим чайник в холодильник. Утром наслаждаемся свежим лимонадом. Ароматическое масло своими руками. На дно френч-пресса опускаем травы, сушеные цветы, специи. Заливаем растительным маслом, опускам поршень и даем настояться. Время от времени опускаем поршень посильнее, чтобы травы дали больше аромата. Когда результат вам понравится, еще раз нажмите на поршень и перелейте самодельное ароматическое масло в стеклянную емкость. Храните ее в прохладном месте вдали от солнечных лучей. Промываем крупы . С помощью френч-пресса это делать удобно, поскольку его главная задача – отделять мелкие частицы от жидкости. Засыпьте крупу в колбу, налейте достаточное количество жидкости, слегка перемешайте содержимое ложкой, затем опустите поршень и слейте воду.

Если же вы завариваете во френч-пресс кофе, то не спешите выкидывать кофейную гущу. Ей можно найти весьма полезное применение.