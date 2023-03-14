Сгущенка получается лучше магазинной: простой рецепт из четырех ингредиентов

Такую сгущенку будут есть быстро и большими ложками

Сгущенное молоко — сладость родом из детства. Возможно, это и не самый полезный продукт, однако один из самых вкусных. Многим кажется, что приготовить своими руками ее очень сложно. Мы уже умеем готовить соленую карамель, сделаем и сгущенку.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что приготовить ее можно всего за полчаса. Ну что же, берем необходимые составляющие и пробуем.

Как приготовить сгущенное молоко дома

Ингредиенты:

300 мл молока;

300 г сахара;

30 г сливочное масла;

10 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

В небольшом сотейнике смешайте сахар, молоко, ванильный сахар и сливочное масло. Поставьте сотейник на средний огонь. Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.

Если хотите получить более густую консистенцию, нужно поставить молоко в холодильник на ночь. В дальнейшем хранить его нужно также в холодильнике.

Многие любят со сгущенкой именно блины. Сделать блины тонкими и вкусными можно благодаря одному ингредиенту.