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Сгущенка получается лучше магазинной: простой рецепт из четырех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкусно и быстро – девиз домашнего сгущенки Новость обновлена 14 марта 2023, 14:58
Вкусно и быстро – девиз домашнего сгущенки. Фото apostrophe.ua

Такую сгущенку будут есть быстро и большими ложками

Сгущенное молоко — сладость родом из детства. Возможно, это и не самый полезный продукт, однако один из самых вкусных. Многим кажется, что приготовить своими руками ее очень сложно. Мы уже умеем готовить соленую карамель, сделаем и сгущенку.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что приготовить ее можно всего за полчаса. Ну что же, берем необходимые составляющие и пробуем.

Как приготовить сгущенное молоко дома

Ингредиенты:

  • 300 мл молока;
  • 300 г сахара;
  • 30 г сливочное масла;
  • 10 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

  1. В небольшом сотейнике смешайте сахар, молоко, ванильный сахар и сливочное масло. Поставьте сотейник на средний огонь.
  2. Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.

Если хотите получить более густую консистенцию, нужно поставить молоко в холодильник на ночь. В дальнейшем хранить его нужно также в холодильнике.

Многие любят со сгущенкой именно блины. Сделать блины тонкими и вкусными можно благодаря одному ингредиенту.

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