Сгущенка получается лучше магазинной: простой рецепт из четырех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такую сгущенку будут есть быстро и большими ложками
Сгущенное молоко — сладость родом из детства. Возможно, это и не самый полезный продукт, однако один из самых вкусных. Многим кажется, что приготовить своими руками ее очень сложно. Мы уже умеем готовить соленую карамель, сделаем и сгущенку.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что приготовить ее можно всего за полчаса. Ну что же, берем необходимые составляющие и пробуем.
Как приготовить сгущенное молоко дома
Ингредиенты:
- 300 мл молока;
- 300 г сахара;
- 30 г сливочное масла;
- 10 г ванильного сахара.
Способ приготовления:
- В небольшом сотейнике смешайте сахар, молоко, ванильный сахар и сливочное масло. Поставьте сотейник на средний огонь.
- Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
Если хотите получить более густую консистенцию, нужно поставить молоко в холодильник на ночь. В дальнейшем хранить его нужно также в холодильнике.
Многие любят со сгущенкой именно блины. Сделать блины тонкими и вкусными можно благодаря одному ингредиенту.