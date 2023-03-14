Для "пробуждения" полезных веществ: назван секрет правильного употребления орехов
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Употребляя орехи правильно, вы получите максимум пользы
Орехи — продукт невероятно вкусный и полезный. Мы уже знаем простой способ, как очистить грецкие орехи голыми руками. Казалось бы, бери и ешь.
Однако орехи перед употреблением нужно еще замочить в воде. Marafit_mara в Instagram утверждает, что таким образом продукт будет лучше усваиваться и принесет больше пользы организму.
Польза от замачивания орехов
- Снижается уровень фитиновой кислоты. Большое количество этого вещества в организме вредно — из-за этого хуже усваиваются кальций, цинк и железо.
- Благодаря замачиванию в орехах начинается процесс ферментации. Продукт лучше усваивается и переваривается.
- В "замоченных" орехах полезные вещества "просыпаются". В сухих они "спят" — именно это и обеспечивает долгое хранение продукта.
- Благодаря замачиванию улучшается их вкус.
Срок замачивания орехов:
- грецкие и лесные орехи – 8 часов;
- миндаль – 12 часов;
- орехи макадамии – 4 часа;
- кедровые орехи – 8 часов;
- фундук – 8 часов;
- кешью – 6 часов.
Орехи настолько популярны, что существует даже похожее внешне печенье. "Телеграф" уже делился рецептом вкуснейших "Орешков" со сгущенкой.