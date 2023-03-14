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Для "пробуждения" полезных веществ: назван секрет правильного употребления орехов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Орех - продукт калорийный, и это тоже нужно учитывать
Орех - продукт калорийный, и это тоже нужно учитывать

Употребляя орехи правильно, вы получите максимум пользы

Орехи — продукт невероятно вкусный и полезный. Мы уже знаем простой способ, как очистить грецкие орехи голыми руками. Казалось бы, бери и ешь.

Однако орехи перед употреблением нужно еще замочить в воде. Marafit_mara в Instagram утверждает, что таким образом продукт будет лучше усваиваться и принесет больше пользы организму.

Польза от замачивания орехов

  1. Снижается уровень фитиновой кислоты. Большое количество этого вещества в организме вредно — из-за этого хуже усваиваются кальций, цинк и железо.
  2. Благодаря замачиванию в орехах начинается процесс ферментации. Продукт лучше усваивается и переваривается.
  3. В "замоченных" орехах полезные вещества "просыпаются". В сухих они "спят" — именно это и обеспечивает долгое хранение продукта.
  4. Благодаря замачиванию улучшается их вкус.

Срок замачивания орехов:

  • грецкие и лесные орехи – 8 часов;
  • миндаль – 12 часов;
  • орехи макадамии – 4 часа;
  • кедровые орехи – 8 часов;
  • фундук – 8 часов;
  • кешью – 6 часов.

Орехи настолько популярны, что существует даже похожее внешне печенье. "Телеграф" уже делился рецептом вкуснейших "Орешков" со сгущенкой.

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#Рецепт #Орех #Самый полезный орех