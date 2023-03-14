Настоящая сметана или "пальма": как определить натуральность продукта

После проверки вы будете уверены в качестве выбранной молочки

Проблема подделки продуктов питания стоит очень остро. Покупатель может не догадываться, что он берет продукт с заменителем молочного жира. Производители не спешат делиться подобной информацией на упаковке. И если творог от "пальмы" мы уже умеем отличать, то сметану от подделки будем только учиться.

Существует несколько способов определить, есть ли в составе сметаны заменитель молочного жира. Как это сделать, рассказывает Ukr.Media.

Как определить пальмовое масло в составе сметаны

Способы:

На вкус. Если чувствуется неприятная жирная пленка, то в сметане существует растительное масло. Оставить сметану при комнатной температуре на пять-семь часов. Если за это время запах и консистенция продукта не изменятся, а поверхность покроется желтоватой коркой – растительный жир точно есть.

Можно ли есть "растительную" сметану

Жир в настоящей сметане хорошо усваивается организмом, так как температура его плавления менее 33 градусов. Пальмовое масло становится жидким только при 39-43 градусах. Это значит, что оно отчасти откладывается в пищеварительном тракте и внутри кровеносных сосудов.

Изредка употреблять сметану с растительным жиром можно, но не каждый день. Растительное масло в сметане далеко не полезно и отказаться от такого продукта нужно как можно скорее.

Так что сметану для вкусных сладких блинов на дрожжах выбираем осторожно. Иначе мы можем навредить себе.