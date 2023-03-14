Такого вы еще не ели: рецепт настоящего украинского сэндвича с необычным ингредиентом
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Этим простым перекусом вы точно удивите своих близких
Завтрак — базовый прием пищи. Кто-то с утра предпочитает пышный омлет, а кому-то по душе завтракать запеченной в микроволновке овсянкой.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает весьма необычный завтрак с украинской душой — сэндвич с маринованной свеклой. Такие бутерброды можно делать на завтрак или на перекус, брать в дорогу и на работу.
Как приготовить сэндвич с маринованной свеклой
Ингредиенты
Для сэндвича:
- 1 средняя свекла;
- 4 кусочка ржаного или гречневого хлеба;
- 4 кусочка свиной грудинки;
- 4 кусочка сыра;
- 1,5 ст. л. горчицы в зернах.
Для маринада:
- 2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%);
- 1 зубчик чеснока;
- 100 мл. воды.
Как приготовить:
- Свеклу сварите или запеките, оставьте остыть. После очистите от кожуры, нарежьте и переложите в миску для маринования.
- Добавьте к свекле уксус, выдавите 1 зубчик чеснока и влейте воду. Оставьте на 30-40 минут.
- На сухой сковороде обжарьте с обеих сторон хлеб, смажьте горчицей.
- На каждый кусочек хлеба выложите: сложенный в два раза кусочек сыра, 2-3 кусочка свеклы, грудинку, посыпьте тмином.
- Положите один большой бутерброд на другой и наслаждайтесь вкусом.
На смену такому необычному рецепту можно приготовить французский сэндвич крок-мадам. Рецепт выручит, если времени на готовку очень мало.