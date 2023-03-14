Такого вы еще не ели: рецепт настоящего украинского сэндвича с необычным ингредиентом

Этим простым перекусом вы точно удивите своих близких

Завтрак — базовый прием пищи. Кто-то с утра предпочитает пышный омлет, а кому-то по душе завтракать запеченной в микроволновке овсянкой.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает весьма необычный завтрак с украинской душой — сэндвич с маринованной свеклой. Такие бутерброды можно делать на завтрак или на перекус, брать в дорогу и на работу.

Как приготовить сэндвич с маринованной свеклой

Ингредиенты

Для сэндвича:

1 средняя свекла;

4 кусочка ржаного или гречневого хлеба;

4 кусочка свиной грудинки;

4 кусочка сыра;

1,5 ст. л. горчицы в зернах.

Для маринада:

2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%);

1 зубчик чеснока;

100 мл. воды.

Как приготовить:

Свеклу сварите или запеките, оставьте остыть. После очистите от кожуры, нарежьте и переложите в миску для маринования. Добавьте к свекле уксус, выдавите 1 зубчик чеснока и влейте воду. Оставьте на 30-40 минут. На сухой сковороде обжарьте с обеих сторон хлеб, смажьте горчицей. На каждый кусочек хлеба выложите: сложенный в два раза кусочек сыра, 2-3 кусочка свеклы, грудинку, посыпьте тмином. Положите один большой бутерброд на другой и наслаждайтесь вкусом.

На смену такому необычному рецепту можно приготовить французский сэндвич крок-мадам. Рецепт выручит, если времени на готовку очень мало.