"Ленивая" лазаньи на сковороде: получится не хуже ресторанной

Без долгой подготовки и запекания блюдо получается таким же сочным и нежным

Лазанья — сложный продукт, на приготовление которого требуется много времени. Слои, соус, фарш — это все так утомляет.

Для тех, кто любит кушать лазанью, но не любит готовить, предлагаем рецепт для ленивых. Приготовить ее можно даже на сковороде, пишет Shuba.life.

Как приготовить "ленивую" лазанью на сковороде

Ингредиенты на 4 порции:

листы для лазаньи — 230 г;

мясной фарш — 230 г;

томатный соус — 3 стакана;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

вода — 1 стакан;

сыр риккота — 1 стакан;

сыр моцарелла — 1/2 стакана;

пармезан тертый — 1/3 стакана;

петрушка — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разломайте листья для лазаньи на большие кусочки. Выложите фарш в большую сковороду и измельчите на куски среднего размера. Нагрейте на среднем огне, не помешивая, пока он не карамелизуется. С помощью деревянной ложки разомните на более мелкие кусочки. Добавьте томатный соус, сушеный базилик и щепотку соли, воду. Перемешайте и нагревайте на среднем огне. Положите измельченные листья для лазаньи. Постарайтесь добавить их как можно больше. Накройте сковороду крышкой и готовьте 20-30 минут или пока листья не станут мягкими и не впитают большую часть соуса. Перемешивайте каждые несколько минут, чтобы они приготовились равномерно. При необходимости добавляйте соус или воду. Когда приготовятся листья, добавьте сыр риккота, моцареллу и пармезан, дайте им расплавиться. При необходимости посолите, посыпьте петрушкой и наслаждайтесь.

Кстати, чтобы приготовить пиццу, необязательно стоять на кухне полдня. Ее легко можно приготовить за 15 минут, используя вместо теста лаваш.