Вкусно, как у бабушки: рецепт потрясающей картофельно-мясной запеканки

Всего несколько простых ингредиентов, а результат — пальчики оближешь

Давайте закроем глаза и вспомним детство. Слышите аромат любимых бабушкиных котлет? А домашних сырников с манкой?

Такие незабываемые аппетитные запахи! Предлагаем вспомнить еще одно блюдо родом из детства — картофельно-мясную запеканку. Ее рецепт мы нашли на сайте "Бабусині рецепти"

Как приготовить картофельно-мясную запеканку

Ингредиенты:

1, 5 кг картофеля;

80 гр сливочного масла;

400 г фарша;

1 ч. л. соли;

1 шт. репчатого лука;

150 г капусты.

Способ приготовления:

Картошку очищаем. Часть нарезаем тонкими полосками, вторую часть измельчаем на больших зубчиках терки. С натертого картофеля убираем лишнюю жидкость, перекладываем половину в смазанную маслом форму для выпечки. Утрамбовываем картофельную массу по дну и стенкам формы, солим. Мелко шинкуем капусту, нарезаем небольшими кубиками лук. Соединяем капусту и лук с картофельными полосками и фаршем. В форму для выпечки на картофельную массу выкладываем смесь фарша и овощей. Кладем сливочное масло и ставим запеканку в духовку. Готовим блюдо при 200 градусах около часа 20 минут.

Продолжить ностальгировать по детству предлагаем с тертым пирогом по бабушкиному рецепту. Его приятная кислинка, сладкий корж, хрустящая крошка выше всяких похвал.