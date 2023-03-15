Укр

Вкусно, как у бабушки: рецепт потрясающей картофельно-мясной запеканки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это блюдо всегда приводило нас в восторг
Это блюдо всегда приводило нас в восторг

Всего несколько простых ингредиентов, а результат — пальчики оближешь

Давайте закроем глаза и вспомним детство. Слышите аромат любимых бабушкиных котлет? А домашних сырников с манкой?

Такие незабываемые аппетитные запахи! Предлагаем вспомнить еще одно блюдо родом из детства — картофельно-мясную запеканку. Ее рецепт мы нашли на сайте "Бабусині рецепти"

Как приготовить картофельно-мясную запеканку

Ингредиенты:

  • 1, 5 кг картофеля;
  • 80 гр сливочного масла;
  • 400 г фарша;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 шт. репчатого лука;
  • 150 г капусты.

Способ приготовления:

  1. Картошку очищаем. Часть нарезаем тонкими полосками, вторую часть измельчаем на больших зубчиках терки.
  2. С натертого картофеля убираем лишнюю жидкость, перекладываем половину в смазанную маслом форму для выпечки. Утрамбовываем картофельную массу по дну и стенкам формы, солим.
  3. Мелко шинкуем капусту, нарезаем небольшими кубиками лук. Соединяем капусту и лук с картофельными полосками и фаршем.
  4. В форму для выпечки на картофельную массу выкладываем смесь фарша и овощей.
  5. Кладем сливочное масло и ставим запеканку в духовку. Готовим блюдо при 200 градусах около часа 20 минут.

Продолжить ностальгировать по детству предлагаем с тертым пирогом по бабушкиному рецепту. Его приятная кислинка, сладкий корж, хрустящая крошка выше всяких похвал.

Теги:
#Рецепт #Домашний рецепт #Готовим дома