Вкусно, как у бабушки: рецепт потрясающей картофельно-мясной запеканки
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Всего несколько простых ингредиентов, а результат — пальчики оближешь
Давайте закроем глаза и вспомним детство. Слышите аромат любимых бабушкиных котлет? А домашних сырников с манкой?
Такие незабываемые аппетитные запахи! Предлагаем вспомнить еще одно блюдо родом из детства — картофельно-мясную запеканку. Ее рецепт мы нашли на сайте "Бабусині рецепти"
Как приготовить картофельно-мясную запеканку
Ингредиенты:
- 1, 5 кг картофеля;
- 80 гр сливочного масла;
- 400 г фарша;
- 1 ч. л. соли;
- 1 шт. репчатого лука;
- 150 г капусты.
Способ приготовления:
- Картошку очищаем. Часть нарезаем тонкими полосками, вторую часть измельчаем на больших зубчиках терки.
- С натертого картофеля убираем лишнюю жидкость, перекладываем половину в смазанную маслом форму для выпечки. Утрамбовываем картофельную массу по дну и стенкам формы, солим.
- Мелко шинкуем капусту, нарезаем небольшими кубиками лук. Соединяем капусту и лук с картофельными полосками и фаршем.
- В форму для выпечки на картофельную массу выкладываем смесь фарша и овощей.
- Кладем сливочное масло и ставим запеканку в духовку. Готовим блюдо при 200 градусах около часа 20 минут.
Продолжить ностальгировать по детству предлагаем с тертым пирогом по бабушкиному рецепту. Его приятная кислинка, сладкий корж, хрустящая крошка выше всяких похвал.