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Лучше, чем в элитных ресторанах Японии: загадочный ингредиент при варке риса добавит ему азиатской пикантности

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Этот вкус вы не забудете никогда Новость обновлена 15 марта 2023, 13:05
Этот вкус вы не забудете никогда. Фото pexels.com

Дивный вкус и чайные нотки — перед таким гарниром никто не устоит

Рис — основа многих блюд. В нем много витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму. К тому же, крупа прекрасно сочетается с мясом, рыбой и грибами. Правильно приготовленный рассыпчатый рис быстро насыщает и нравится абсолютно всем.

Однако готовить его можно не только по классическому рецепту, пишет Ukr.Media. Чтобы придать гарниру легкий травянистый оттенок и изысканный аромат, он варится в зеленом чае.

Как сварить рис в зеленом чае

Ингредиенты:

  • 200 г риса;
  • 1 ст. л. зеленого чая (можно чай с жасмином);
  • 2 ст. л. кунжута;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

  1. Отварить рис со специями до полной готовности.
  2. Заварить чай в 250 мл кипятка.
  3. Крепкий чай добавляют в рис и томят на небольшом огне до полного испарения жидкости. Рис должен набухнуть.
  4. Огонь выключается. В рис добавляется кунжут и все тщательно перемешивается.

Приготовленный таким способом рис можно подавать с тофу или зеленым горошком.

Рис используется не только в качестве гарнира к мясным блюдам. С ним можно также приготовить салат на зиму.

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#Рецепт #Рис #Лайфхак