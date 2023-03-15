Лучше, чем в элитных ресторанах Японии: загадочный ингредиент при варке риса добавит ему азиатской пикантности
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Дивный вкус и чайные нотки — перед таким гарниром никто не устоит
Рис — основа многих блюд. В нем много витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму. К тому же, крупа прекрасно сочетается с мясом, рыбой и грибами. Правильно приготовленный рассыпчатый рис быстро насыщает и нравится абсолютно всем.
Однако готовить его можно не только по классическому рецепту, пишет Ukr.Media. Чтобы придать гарниру легкий травянистый оттенок и изысканный аромат, он варится в зеленом чае.
Как сварить рис в зеленом чае
Ингредиенты:
- 200 г риса;
- 1 ст. л. зеленого чая (можно чай с жасмином);
- 2 ст. л. кунжута;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
- Отварить рис со специями до полной готовности.
- Заварить чай в 250 мл кипятка.
- Крепкий чай добавляют в рис и томят на небольшом огне до полного испарения жидкости. Рис должен набухнуть.
- Огонь выключается. В рис добавляется кунжут и все тщательно перемешивается.
Приготовленный таким способом рис можно подавать с тофу или зеленым горошком.
Рис используется не только в качестве гарнира к мясным блюдам. С ним можно также приготовить салат на зиму.