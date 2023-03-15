Лучше, чем во всех пекарнях города: секрет приготовления хрустящего домашнего хлеба без хлебопечки

Все, что нужно для выпечки есть под рукой у каждой хозяйки

Ах, эти чарующие ароматы свежеиспеченного хлеба! Эти запахи так и манят в пекарню. И мы идем, покупаем и несем домой выпечку, забывая, что мягкий и хрустящий хлеб можно приготовить и дома.

Однако во многих рецептах существует пункт о хлебопечке. Поделимся с вами рецептом приготовления хлеба в рукаве для запекания. Этот секрет мы подсмотрели на Рixelinform.

Как испечь хлеб в рукаве для запекания

Для этого потребуется:

420 гр муки;

280 мл воды;

7 гр сухих дрожжей

2 ст. л. масла;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

В теплой кипяченой воде разводим дрожжи и сахар. Отдельно просеиваем муку и смешиваем с солью. Затем в эту миску добавляем дрожжевую смесь и вымешиваем тесто. Постепенно добавляем растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть, накрываем полотенцем и даем час полежать в тепле. Придаем будущему хлебу форму и помещаем в рукав для запекания. Завязываем рукав с двух сторон и убираем в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем хлеб в течение 50 минут.

Кстати, хлеб можно есть не только как самостоятельный продукт. Его можно использовать для приготовления сэндвича с маринованной свеклой.