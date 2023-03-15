Лучше, чем во всех пекарнях города: секрет приготовления хрустящего домашнего хлеба без хлебопечки
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Все, что нужно для выпечки есть под рукой у каждой хозяйки
Ах, эти чарующие ароматы свежеиспеченного хлеба! Эти запахи так и манят в пекарню. И мы идем, покупаем и несем домой выпечку, забывая, что мягкий и хрустящий хлеб можно приготовить и дома.
Однако во многих рецептах существует пункт о хлебопечке. Поделимся с вами рецептом приготовления хлеба в рукаве для запекания. Этот секрет мы подсмотрели на Рixelinform.
Как испечь хлеб в рукаве для запекания
Для этого потребуется:
- 420 гр муки;
- 280 мл воды;
- 7 гр сухих дрожжей
- 2 ст. л. масла;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- В теплой кипяченой воде разводим дрожжи и сахар.
- Отдельно просеиваем муку и смешиваем с солью. Затем в эту миску добавляем дрожжевую смесь и вымешиваем тесто.
- Постепенно добавляем растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть, накрываем полотенцем и даем час полежать в тепле.
- Придаем будущему хлебу форму и помещаем в рукав для запекания. Завязываем рукав с двух сторон и убираем в разогретую до 200 градусов духовку.
- Выпекаем хлеб в течение 50 минут.
Кстати, хлеб можно есть не только как самостоятельный продукт. Его можно использовать для приготовления сэндвича с маринованной свеклой.