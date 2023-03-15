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Лучше, чем во всех пекарнях города: секрет приготовления хрустящего домашнего хлеба без хлебопечки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С таким рецептом вы забудете дорогу в ближайший магазин
С таким рецептом вы забудете дорогу в ближайший магазин. Фото pinterest.com

Все, что нужно для выпечки есть под рукой у каждой хозяйки

Ах, эти чарующие ароматы свежеиспеченного хлеба! Эти запахи так и манят в пекарню. И мы идем, покупаем и несем домой выпечку, забывая, что мягкий и хрустящий хлеб можно приготовить и дома.

Однако во многих рецептах существует пункт о хлебопечке. Поделимся с вами рецептом приготовления хлеба в рукаве для запекания. Этот секрет мы подсмотрели на Рixelinform.

Как испечь хлеб в рукаве для запекания

Для этого потребуется:

  • 420 гр муки;
  • 280 мл воды;
  • 7 гр сухих дрожжей
  • 2 ст. л. масла;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. В теплой кипяченой воде разводим дрожжи и сахар.
  2. Отдельно просеиваем муку и смешиваем с солью. Затем в эту миску добавляем дрожжевую смесь и вымешиваем тесто.
  3. Постепенно добавляем растительное масло. Когда тесто перестанет липнуть, накрываем полотенцем и даем час полежать в тепле.
  4. Придаем будущему хлебу форму и помещаем в рукав для запекания. Завязываем рукав с двух сторон и убираем в разогретую до 200 градусов духовку.
  5. Выпекаем хлеб в течение 50 минут.

Кстати, хлеб можно есть не только как самостоятельный продукт. Его можно использовать для приготовления сэндвича с маринованной свеклой.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Готовим дома