Чем заменить куриную грудку: топ-5 крутых вариантов

Эти продукты помогут вам не только разнообразить меню, но и сэкономить деньги

Белое мясо — невероятно вкусный и полезный продукт. Сколько блюд можно приготовить, сколько всего придумать! Но, к сожалению, в связи с его подорожанием приходиться задумываться над более дешевой заменой.

Возможно ли найти более дешевые продукты, чтобы в рационе хватало белка? Ukr.Media говорит, что да — мы сможем это сделать!

Чем заменить куриную грудку

Крылья индейки

Они более массивны, содержат много мякоти, но стоят дешевле грудки и даже куриных окорочков. Это неплохой вариант для тех, кто предпочитает диетическое мясо, поскольку в бульоне совсем немного калорий. А перед жаркой или запеканием крылья индейки лучше мариновать.

Куриные бедра

Они содержат много мякоти и мало хрящей. Именно поэтому покупать их выгоднее, чем окорочка: вы приобретаете больше мяса и меньше костей.

Говяжий гуляш

Нарезанные кусочки по качеству обычно не хуже цельного куска, а цена на них гораздо приятнее. Гуляш можно использовать и на фарш, и на приготовление различных блюд.

Самодельный фарш

Берите для него самые дешевые виды мяса. Мягкость кусочка здесь не имеет значения. По мнению знаменитых шеф-поваров, самые вкусные и сочные котлеты выходят именно из недорогих кусков мяса. Зачем переплачивать?

Ну, и, конечно, субпродукты

Колбасу можно заменить нежными свиными языками — они считаются деликатесом, а стоят совсем небольших денег. Из набора куриных субпродуктов можно сварить наваристый бульон. А тушеные сердечки в томатном соусе или сметане, печень по-венециански – это очень вкусно!

Но не торопитесь набирать мясо по скидке и забивать им морозилку. В замороженном виде оно теряет свою структуру. Лучше покупать свежий кусочек сразу перед приготовлением.

А если у вас цельный кусок мяса и нечем его отбить, не расстраивайтесь. Мы подготовили несколько вариантов, как отбить мясо без молотка.