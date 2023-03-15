Не хуже ресторанного: всего один продукт изменит вкус домашнего крем-супа
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В суп можно также добавить ваши любимые продукты — от крабовых палочек до сухариков
Первых блюд у нас много. Можно приготовить и вкуснейший суп с фрикадельками, и любимое блюдо Тараса Шевченко — одесский борщ с карасями. Казалось бы, чем можно удивить столь требовательного гурмана?
"Телеграф" предлагает попробовать кукурузный крем-суп по рецепту Smak.ua. Сладковатый на вкус, нежно-желтого цвета — вот такое будет ваше первое блюдо. В сочетании с солоноватым беконом или хрустящими сухариками оно точно войдет в топ вашего меню.
Как приготовить кукурузный крем-суп
Ингредиенты:
- 340 гр кукурузы;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 картофель;
- 0,5 л воды;
- 50 мл. сливок;
- 1 ч.л. сахара.
Способ приготовления:
- Обжарьте лук с морковкой, добавьте мелко нарезанный картофель.
- Залейте все водой и тушите до готовности.
- Положите кукурузу и сливки, измельчите все в блендере.
Как и с чем подавать
При подаче в суп по желанию добавляем курицу, крабовое мясо, бекон, сухарики. Украсить его можно кунжутом и бальзамическим уксусом.
Конечно же, когда отключают электричество, вопрос хранения невероятно вкусного супа стоит остро. Мы уже делились лайфхаками, как хранить первое блюдо без холодильника.