Не хуже ресторанного: всего один продукт изменит вкус домашнего крем-супа

В суп можно также добавить ваши любимые продукты — от крабовых палочек до сухариков

Первых блюд у нас много. Можно приготовить и вкуснейший суп с фрикадельками, и любимое блюдо Тараса Шевченко — одесский борщ с карасями. Казалось бы, чем можно удивить столь требовательного гурмана?

"Телеграф" предлагает попробовать кукурузный крем-суп по рецепту Smak.ua. Сладковатый на вкус, нежно-желтого цвета — вот такое будет ваше первое блюдо. В сочетании с солоноватым беконом или хрустящими сухариками оно точно войдет в топ вашего меню.

Как приготовить кукурузный крем-суп

Ингредиенты:

340 гр кукурузы;

1 луковица;

1 морковь;

1 картофель;

0,5 л воды;

50 мл. сливок;

1 ч.л. сахара.

Способ приготовления:

Обжарьте лук с морковкой, добавьте мелко нарезанный картофель. Залейте все водой и тушите до готовности. Положите кукурузу и сливки, измельчите все в блендере.

Как и с чем подавать

При подаче в суп по желанию добавляем курицу, крабовое мясо, бекон, сухарики. Украсить его можно кунжутом и бальзамическим уксусом.

Конечно же, когда отключают электричество, вопрос хранения невероятно вкусного супа стоит остро. Мы уже делились лайфхаками, как хранить первое блюдо без холодильника.