Гости сметут со стола за секунду: несколько ингредиентов превратят обычную цветную капусту в первоклассный ужин

Самое главное — времени на готовку уйдет совсем немного

Цветная капуста — очень полезный овощ. Готовится она элементарно и с легкостью может заменить салаты, которые прочно вошли в вашу жизнь.

Рецептов приготовления цветной капусты — невероятное множество. Сегодня мы сделаем ее в сырной панировке — готовится овощ просто, а получается хрустящим, но очень сочным внутри.

Как приготовить цветную капусту в сырной панировке

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 шт.;

панировочные сухари — 100 гр.;

яйца — 2 шт.;

пармезан или любой другой твёрдый сыр — 100 гр.;

сушеный чеснок, специи, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту промыть и разделить на соцветия. Отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут. В сухари добавить специи и тёртый сыр. Яйца взбить с добавлением щепотки соли. Остывшую капусту обмокнуть сначала в яйцах, а потом в сухарях. Переложить на противень. И запекать при 190-200 градусах до золотистой корочки.

Подавать капусту можно с соусом из cметаны, чеснока, укропа с добавлением небольшого количества соли и перца.

А вот выбрать настоящую сметану для соуса тяжело. Но мы уже рассказывали о способах, как отличить "пальму" от натурального продукта.