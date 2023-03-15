Гости сметут со стола за секунду: несколько ингредиентов превратят обычную цветную капусту в первоклассный ужин
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Самое главное — времени на готовку уйдет совсем немного
Цветная капуста — очень полезный овощ. Готовится она элементарно и с легкостью может заменить салаты, которые прочно вошли в вашу жизнь.
Рецептов приготовления цветной капусты — невероятное множество. Сегодня мы сделаем ее в сырной панировке — готовится овощ просто, а получается хрустящим, но очень сочным внутри.
Как приготовить цветную капусту в сырной панировке
Ингредиенты:
- цветная капуста — 1 шт.;
- панировочные сухари — 100 гр.;
- яйца — 2 шт.;
- пармезан или любой другой твёрдый сыр — 100 гр.;
- сушеный чеснок, специи, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Капусту промыть и разделить на соцветия. Отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут.
- В сухари добавить специи и тёртый сыр. Яйца взбить с добавлением щепотки соли.
- Остывшую капусту обмокнуть сначала в яйцах, а потом в сухарях. Переложить на противень. И запекать при 190-200 градусах до золотистой корочки.
Подавать капусту можно с соусом из cметаны, чеснока, укропа с добавлением небольшого количества соли и перца.
А вот выбрать настоящую сметану для соуса тяжело. Но мы уже рассказывали о способах, как отличить "пальму" от натурального продукта.