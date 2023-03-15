Если срочно захотелось есть: четыре способа быстрой разморозки мяса

Стоит помнить, что нельзя размораживать продукт в горячей воде

Ох, этот запах запеченных куриных бедрышек! Так и манит, будит аппетит. А аппетит — коварное ощущение, не правда ли?

У вас были ситуации, когда не можешь удержать чувство голода? Только вот заглядываешь в холодильник, а там ничего нет. Ох, придется доставать что-то из морозилки. А вот как быстро разморозить мясо, делится Smak.

Как быстро разморозить мясо

Способы:

Быстро и без потери вкусовых свойств мяса поможет разморозить мультиварка. Выбираете режим "пар", помещаете кусок на насадку для пароварки и ждете 6-7 минут. Духовка. Тут нужно быть аккуратным и установить температуру не выше 30 градусов. В противном случае мясо запечется сверху, а внутри останется сырым. Здесь проще обладателям современных духовок — в них есть функция размораживания. Мясо можно разморозить и в холодильной камере. Это самый длительный, но самый безопасный способ, он позволяет избежать размножения бактерий. Да и блюда получаются более сочными. В холодной воде небольшой кусок мяса можно разморозить за 1-2 часа, а крупный — за 3-4 часа.

Важное правило

Не пытайтесь разморозить мясо горячей водой и не оставляйте мясо при комнатной температуре. Дело в том, что при термической обработке (свыше 35ºC) в верхних слоях мяса происходит денатурация белка и начинается процесс приготовления продукта. Поэтому размораживаем мясо правильно — в вакуумной упаковке и нулевой зоне холодильника.