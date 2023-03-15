Как в парижских кофейнях: рецепт творожных круассанов без вреда для фигуры

Пробуем, наслаждаемся и не толстеем

Не так давно мы готовили пиццу на сковороде и представляли, что прогуливаемся по Венеции. Сегодня предлагаем "отправиться" во Францию и испечь круассаны.

Во французских фильмах женщины всегда стройные, однако все мы знаем, что они любят выпечку: круассаны, багеты, эклеры, макароны. Как у них получается есть и оставаться такими же миниатюрными? Возможно, они просто едят творожные круассаны по рецепту Shuba? Попробуем!

Как приготовить творожные круассаны

Ингредиенты на 10 порций:

110 гр творога;

50 гр мягкого сливочного масла;

100 гр муки;

2 ч. л. ванильного сахара;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. корицы;

разрыхлитель.

Как приготовить:

Размягченное масло разотрите с творогом в однородную массу. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Сверните в шар и оберните пищевой пленкой, уберите в холодильник на 30 минут. Через указанное время достаньте, раскатайте в круг около 5 мм толщиной. Разрежьте на 10 частиц, каждую присыпьте сахаром, а затем сверните в круассаны с большей стороны к центру, прижмите уголок и обваляйте круассан в сахаре с корицей. Застелите противень пергаментом и выложите круассаны. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Если прилипает тесто во время его раскатывания, ничего страшного. "Телеграф" подготовил лайфхаки, как это сделать без труда.