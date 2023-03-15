Как в парижских кофейнях: рецепт творожных круассанов без вреда для фигуры
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Пробуем, наслаждаемся и не толстеем
Не так давно мы готовили пиццу на сковороде и представляли, что прогуливаемся по Венеции. Сегодня предлагаем "отправиться" во Францию и испечь круассаны.
Во французских фильмах женщины всегда стройные, однако все мы знаем, что они любят выпечку: круассаны, багеты, эклеры, макароны. Как у них получается есть и оставаться такими же миниатюрными? Возможно, они просто едят творожные круассаны по рецепту Shuba? Попробуем!
Как приготовить творожные круассаны
Ингредиенты на 10 порций:
- 110 гр творога;
- 50 гр мягкого сливочного масла;
- 100 гр муки;
- 2 ч. л. ванильного сахара;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- разрыхлитель.
Как приготовить:
- Размягченное масло разотрите с творогом в однородную массу. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.
- Сверните в шар и оберните пищевой пленкой, уберите в холодильник на 30 минут. Через указанное время достаньте, раскатайте в круг около 5 мм толщиной.
- Разрежьте на 10 частиц, каждую присыпьте сахаром, а затем сверните в круассаны с большей стороны к центру, прижмите уголок и обваляйте круассан в сахаре с корицей.
- Застелите противень пергаментом и выложите круассаны. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Если прилипает тесто во время его раскатывания, ничего страшного. "Телеграф" подготовил лайфхаки, как это сделать без труда.