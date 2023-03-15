Невероятный напиток для всей семьи: неожиданные рецепты "обычного" какао

С помощью всего пары ингредиентов он превратится во вкусный десерт

Какао — вкусный и полезный напиток. Он бодрит по утрам не хуже кофе, улучшает настроение и тонизирует.

Давайте порадуем себя и своих близких вкусным какао по рецепту Smak. Но для начала нужно научится его правильно готовить.

Как правильно варить какао

Напиток обладает специфическим горьковатым привкусом, который некоторым людям может не нравиться. Чтобы убрать лишнюю горечь, можно добавлять в какао сахар, мед или сироп фруктозы. Покупайте только тот какао-порошок без посторонних добавок и наполнителей. Избегайте какао с пометкой "быстрорастворимый" — из него не получится полноценный и вкусный напиток. Чтобы приготовить какао без комочков, добавлять порошок нужно только в теплую воду или молоко, а при приготовлении постоянно помешивать.

Рецепты приготовления какао

Королевское какао с мороженым

Ингредиенты:

2 ч. л. какао;

2 ч. л. сахара;

3 ст. л. взбитых сливок;

1 ст. молока;

1 шарик мороженого.

Способ приготовления:

Смешать какао с сахаром. Нагреть молоко, немного налить в сахарную смесь и размешать до полного растворения. Полученную густую пасту аккуратно вылить в молоко и немного прогреть, постоянно помешивая. Снять какао с огня и как следует взбить венчиком или вилкой. Перелить какао в бокал, положить в него шарик мороженого и украсить взбитыми сливками.

Пряное какао с маршмеллоу (3 порции)

Ингредиенты:

600 мл молока;

6 ч. л. какао;

3 ч. л. сахара;

6 горстей машмеллоу мини;

3 щепотки молотой корицы.

Способ приготовления:

Какао и сахар перемешиваем в кружке. Молоко доводим до кипения, выливаем к сахару и какао. Сверху посыпаем корицей и выкладываем машмеллоу.

Разве можно какао без десерта? "Телеграф" рекомендует к горячему напитку шоколадный пирог "Сникерс".