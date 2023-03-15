Невероятный напиток для всей семьи: неожиданные рецепты "обычного" какао
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С помощью всего пары ингредиентов он превратится во вкусный десерт
Какао — вкусный и полезный напиток. Он бодрит по утрам не хуже кофе, улучшает настроение и тонизирует.
Давайте порадуем себя и своих близких вкусным какао по рецепту Smak. Но для начала нужно научится его правильно готовить.
Как правильно варить какао
- Напиток обладает специфическим горьковатым привкусом, который некоторым людям может не нравиться. Чтобы убрать лишнюю горечь, можно добавлять в какао сахар, мед или сироп фруктозы.
- Покупайте только тот какао-порошок без посторонних добавок и наполнителей. Избегайте какао с пометкой "быстрорастворимый" — из него не получится полноценный и вкусный напиток.
- Чтобы приготовить какао без комочков, добавлять порошок нужно только в теплую воду или молоко, а при приготовлении постоянно помешивать.
Рецепты приготовления какао
Королевское какао с мороженым
Ингредиенты:
- 2 ч. л. какао;
- 2 ч. л. сахара;
- 3 ст. л. взбитых сливок;
- 1 ст. молока;
- 1 шарик мороженого.
Способ приготовления:
- Смешать какао с сахаром.
- Нагреть молоко, немного налить в сахарную смесь и размешать до полного растворения.
- Полученную густую пасту аккуратно вылить в молоко и немного прогреть, постоянно помешивая.
- Снять какао с огня и как следует взбить венчиком или вилкой.
- Перелить какао в бокал, положить в него шарик мороженого и украсить взбитыми сливками.
Пряное какао с маршмеллоу (3 порции)
Ингредиенты:
- 600 мл молока;
- 6 ч. л. какао;
- 3 ч. л. сахара;
- 6 горстей машмеллоу мини;
- 3 щепотки молотой корицы.
Способ приготовления:
- Какао и сахар перемешиваем в кружке.
- Молоко доводим до кипения, выливаем к сахару и какао.
- Сверху посыпаем корицей и выкладываем машмеллоу.
Разве можно какао без десерта? "Телеграф" рекомендует к горячему напитку шоколадный пирог "Сникерс".