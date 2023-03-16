Шикарные конвертики из лаваша за 10 минут: рецепт быстрого и сытного завтрака
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Еда для тех, кто не любит по утрам долго стоять у плиты
Утром не очень хочется заморачиваться над сложными блюдами. Скорость приготовления и сытость — наверняка такие требования у большинства к утреннему приему пищи. Поэтому пышный омлет или традиционная овсянка — самые популярные завтраки.
Чтобы разнообразить меню после пробуждения, предлагаем хрустящий конвертик из лаваша с сыром. Smak рассказывает, что его еще можно приготовить в качестве перекуса или закуски на праздничный стол. Ну что же, проверим.
Как приготовить конвертик из лаваша с сыром
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- укроп — 1 пучок;
- сулугуни — 400 г;
- майонез — 2 ст.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Лист лаваша разрежьте пополам.
- Сулугуни натрите на крупной терке.
- Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Смешайте сыр с укропом, приправьте солью, хорошо перемешайте.
- Половину листа лаваша смажьте майонезом, выложите смесь сыра и укропа, сверните конвертиком или рулетиком. Положите конвертики на решетку (или сковороду гриль) и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Пробуйте и наслаждайтесь!
Еще один быстрый вариант завтрака — творожные палочки. Их приготовление займет всего 15 минут.