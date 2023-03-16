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Шикарные конвертики из лаваша за 10 минут: рецепт быстрого и сытного завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы встретите новый день полным сил
Вы встретите новый день полным сил. Фото smak.ua

Еда для тех, кто не любит по утрам долго стоять у плиты

Утром не очень хочется заморачиваться над сложными блюдами. Скорость приготовления и сытость — наверняка такие требования у большинства к утреннему приему пищи. Поэтому пышный омлет или традиционная овсянка — самые популярные завтраки.

Чтобы разнообразить меню после пробуждения, предлагаем хрустящий конвертик из лаваша с сыром. Smak рассказывает, что его еще можно приготовить в качестве перекуса или закуски на праздничный стол. Ну что же, проверим.

Как приготовить конвертик из лаваша с сыром

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 листа;
  • укроп — 1 пучок;
  • сулугуни — 400 г;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Лист лаваша разрежьте пополам.
  2. Сулугуни натрите на крупной терке.
  3. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
  4. Смешайте сыр с укропом, приправьте солью, хорошо перемешайте.
  5. Половину листа лаваша смажьте майонезом, выложите смесь сыра и укропа, сверните конвертиком или рулетиком. Положите конвертики на решетку (или сковороду гриль) и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
  6. Пробуйте и наслаждайтесь!

Еще один быстрый вариант завтрака — творожные палочки. Их приготовление займет всего 15 минут.