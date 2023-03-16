Шикарные конвертики из лаваша за 10 минут: рецепт быстрого и сытного завтрака

Еда для тех, кто не любит по утрам долго стоять у плиты

Утром не очень хочется заморачиваться над сложными блюдами. Скорость приготовления и сытость — наверняка такие требования у большинства к утреннему приему пищи. Поэтому пышный омлет или традиционная овсянка — самые популярные завтраки.

Чтобы разнообразить меню после пробуждения, предлагаем хрустящий конвертик из лаваша с сыром. Smak рассказывает, что его еще можно приготовить в качестве перекуса или закуски на праздничный стол. Ну что же, проверим.

Как приготовить конвертик из лаваша с сыром

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

укроп — 1 пучок;

сулугуни — 400 г;

майонез — 2 ст.л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Лист лаваша разрежьте пополам. Сулугуни натрите на крупной терке. Укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте сыр с укропом, приправьте солью, хорошо перемешайте. Половину листа лаваша смажьте майонезом, выложите смесь сыра и укропа, сверните конвертиком или рулетиком. Положите конвертики на решетку (или сковороду гриль) и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны. Пробуйте и наслаждайтесь!

Еще один быстрый вариант завтрака — творожные палочки. Их приготовление займет всего 15 минут.