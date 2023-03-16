Cеледка под японской шубой: один ингредиент изменит вкус привычного блюда

Такую селедку под шубой вы еще не пробовали

Селедка под шубой — привычный с детства салат. Готовится он просто и кажется, что этим блюдом уже никого не удивишь.

Однако один продукт может существенно изменить вкус привычного с детства салата. "Бабусині рецепти" утверждают: если в состав селедки под шубой добавить рис, она получится еще вкуснее. Ну что ж, готовим и пробуем.

Как приготовить селедку под японской шубой

Ингредиенты:

1 филе селедки;

0,5 ч. л. соли;

1 морковь;

100 г майонеза;

60 г отварного риса;

1 свекла;

половина луковицы;

2 яйца.

Способ приготовления:

Отвариваем до готовности морковь, свеклу, очищаем. Измельчаем на крупных зубчиках терки морковь, выкладываем. Каждый слой необходимо смазывать майонезом. На слой моркови выкладываем рис, на него — нарезанный небольшими кубиками лук, после — нарезанную кусочками селедку. На рыбный слой натираем на крупной терке отварные яйца, на них натираем свеклу. Верхний слой салата смазываем майонезом обильно. Можем украсить сельдь под японской шубой укропом и зеленым луком. Убираем салат на час в холодильник, даем ему пропитаться.

Разнообразить свой стол можно салатом с бужениной. Всего четыре ингредиента, минимум времени, а результат — лучше, чем в ресторане.