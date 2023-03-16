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Cеледка под японской шубой: один ингредиент изменит вкус привычного блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Селедка под шубой с японской ноткой Новость обновлена 16 марта 2023, 11:04
Селедка под шубой с японской ноткой

Такую селедку под шубой вы еще не пробовали

Селедка под шубой — привычный с детства салат. Готовится он просто и кажется, что этим блюдом уже никого не удивишь.

Однако один продукт может существенно изменить вкус привычного с детства салата. "Бабусині рецепти" утверждают: если в состав селедки под шубой добавить рис, она получится еще вкуснее. Ну что ж, готовим и пробуем.

Как приготовить селедку под японской шубой

Ингредиенты:

  • 1 филе селедки;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1 морковь;
  • 100 г майонеза;
  • 60 г отварного риса;
  • 1 свекла;
  • половина луковицы;
  • 2 яйца.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем до готовности морковь, свеклу, очищаем.
  2. Измельчаем на крупных зубчиках терки морковь, выкладываем. Каждый слой необходимо смазывать майонезом.
  3. На слой моркови выкладываем рис, на него — нарезанный небольшими кубиками лук, после — нарезанную кусочками селедку.
  4. На рыбный слой натираем на крупной терке отварные яйца, на них натираем свеклу. Верхний слой салата смазываем майонезом обильно.
  5. Можем украсить сельдь под японской шубой укропом и зеленым луком.
  6. Убираем салат на час в холодильник, даем ему пропитаться.

Разнообразить свой стол можно салатом с бужениной. Всего четыре ингредиента, минимум времени, а результат — лучше, чем в ресторане.

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#Рецепт #Селедка под шубой #Готовим дома