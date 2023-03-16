Cеледка под японской шубой: один ингредиент изменит вкус привычного блюда
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Такую селедку под шубой вы еще не пробовали
Селедка под шубой — привычный с детства салат. Готовится он просто и кажется, что этим блюдом уже никого не удивишь.
Однако один продукт может существенно изменить вкус привычного с детства салата. "Бабусині рецепти" утверждают: если в состав селедки под шубой добавить рис, она получится еще вкуснее. Ну что ж, готовим и пробуем.
Как приготовить селедку под японской шубой
Ингредиенты:
- 1 филе селедки;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 морковь;
- 100 г майонеза;
- 60 г отварного риса;
- 1 свекла;
- половина луковицы;
- 2 яйца.
Способ приготовления:
- Отвариваем до готовности морковь, свеклу, очищаем.
- Измельчаем на крупных зубчиках терки морковь, выкладываем. Каждый слой необходимо смазывать майонезом.
- На слой моркови выкладываем рис, на него — нарезанный небольшими кубиками лук, после — нарезанную кусочками селедку.
- На рыбный слой натираем на крупной терке отварные яйца, на них натираем свеклу. Верхний слой салата смазываем майонезом обильно.
- Можем украсить сельдь под японской шубой укропом и зеленым луком.
- Убираем салат на час в холодильник, даем ему пропитаться.
Разнообразить свой стол можно салатом с бужениной. Всего четыре ингредиента, минимум времени, а результат — лучше, чем в ресторане.