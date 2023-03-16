Как приготовить идеальный картофель: 4 секрета, о которых мало кто знает

Благодаря этим секретам его вкус заметно улучшится

Что может быть лучше воздушного пюре или тушеной картошки? Это блюдо — самый популярный гарнир на нашем столе. Картофель прекрасно сочетается и с рыбой, и с мясом, да и часто является очень вкусным самостоятельным продуктом.

Возможно ли еще улучшить готовых картофельных блюд? Smak утверждает, что некоторые правила смогут превратить картошку в настоящий деликатес. Делимся лайфхаками.

Секреты приготовления вкусного картофеля

Используйте натуральные приправы. Не забывайте добавлять в воду при варке пюре или тушении картошки лук, пару зубчиков чеснока или немного укропа. Это вроде мелочь, а на вкусе отразиться существенно. Горячее — к горячему. Если вы хотите добавить в пюре молоко, то вливайте только горячее. Иначе пюре приобретет синеватый оттенок и будет выглядеть неаппетитно. Вместо молока можно также в пюре добавить кефир: его тоже надо перед этим слегка подогреть. Чтобы картофель быстрее сварился, добавьте в кастрюлю пару ложек растительного масла. Храним картофель с умом. Очищенный картофель следует использовать для приготовления блюд сразу же, пока он не потемнел. Если же надо приготовить овощ заранее, не храните его в воде. Лучше сложите его в пищевую пленку и крепко завяжите, прекратив доступ воздуха.

Одно из самых популярных блюд из картофеля — драники. Рецептов приготовления множество — например, драники с мясом.