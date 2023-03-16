Такое вы еще не пробовали: рецепт быстрого плова в рукаве

Такой плов готовится быстрее, а по вкусу не уступает классическому

Восток — дело тонкое, а плов — тем более. Кажется, что приготовить его тяжело — рис может развариться и плов не получится рассыпчатым. Да и считается, что готовить его долго.

А что, если мы пофантазируем и попробуем приготовить плов в рукаве? Какк пишет Smak, такой плов можно сделать за полчаса, а получится он не хуже классического.

Как приготовить плов в рукаве

Что нам понадобится:

2 окорочка;

1 ст. риса;

2 ст. воды;

1 лук;

1 морковь;

1-3 зуб. чеснока;

соль, специи для плова — по вкусу.

Как приготовить:

Морковь, лук, чеснок очищаем. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс, морковь натираем на крупной терке. На сковородку наливаем растительное масло, разогреваем его жарим окорочка до ароматной корочки. Рукав для запекания закрепляем с одной стороны. Внутрь выкладываем поджаренное мясо, добавляем промытый рис, лук, морковь, чеснок, приправы и солим. Заливаем воду. Закрепляем рукав со второй стороны. Для выхода пара делаем прокол в верхней части. Выкладываем рукав на противень и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

А вот что делать, когда нужно быстро разморозить мясо для плова? Телеграф уже делился несколькими лайфхаками.