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Такое вы еще не пробовали: рецепт быстрого плова в рукаве

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Плов - это всегда очень сытно
Плов - это всегда очень сытно. Фото smak.ua

Такой плов готовится быстрее, а по вкусу не уступает классическому

Восток — дело тонкое, а плов — тем более. Кажется, что приготовить его тяжело — рис может развариться и плов не получится рассыпчатым. Да и считается, что готовить его долго.

А что, если мы пофантазируем и попробуем приготовить плов в рукаве? Какк пишет Smak, такой плов можно сделать за полчаса, а получится он не хуже классического.

Как приготовить плов в рукаве

Что нам понадобится:

  • 2 окорочка;
  • 1 ст. риса;
  • 2 ст. воды;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • 1-3 зуб. чеснока;
  • соль, специи для плова — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Морковь, лук, чеснок очищаем. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс, морковь натираем на крупной терке.
  2. На сковородку наливаем растительное масло, разогреваем его жарим окорочка до ароматной корочки.
  3. Рукав для запекания закрепляем с одной стороны. Внутрь выкладываем поджаренное мясо, добавляем промытый рис, лук, морковь, чеснок, приправы и солим. Заливаем воду.
  4. Закрепляем рукав со второй стороны. Для выхода пара делаем прокол в верхней части.
  5. Выкладываем рукав на противень и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

А вот что делать, когда нужно быстро разморозить мясо для плова? Телеграф уже делился несколькими лайфхаками.

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#Рецепт #Готовим дома #Плов