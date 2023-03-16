Такое вы еще не пробовали: рецепт быстрого плова в рукаве
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Такой плов готовится быстрее, а по вкусу не уступает классическому
Восток — дело тонкое, а плов — тем более. Кажется, что приготовить его тяжело — рис может развариться и плов не получится рассыпчатым. Да и считается, что готовить его долго.
А что, если мы пофантазируем и попробуем приготовить плов в рукаве? Какк пишет Smak, такой плов можно сделать за полчаса, а получится он не хуже классического.
Как приготовить плов в рукаве
Что нам понадобится:
- 2 окорочка;
- 1 ст. риса;
- 2 ст. воды;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1-3 зуб. чеснока;
- соль, специи для плова — по вкусу.
Как приготовить:
- Морковь, лук, чеснок очищаем. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс, морковь натираем на крупной терке.
- На сковородку наливаем растительное масло, разогреваем его жарим окорочка до ароматной корочки.
- Рукав для запекания закрепляем с одной стороны. Внутрь выкладываем поджаренное мясо, добавляем промытый рис, лук, морковь, чеснок, приправы и солим. Заливаем воду.
- Закрепляем рукав со второй стороны. Для выхода пара делаем прокол в верхней части.
- Выкладываем рукав на противень и ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
А вот что делать, когда нужно быстро разморозить мясо для плова? Телеграф уже делился несколькими лайфхаками.