Рецепт потрясающего лукового супа от шеф-повара: вкусно, как во Франции

В его основе недорогой овощ, а с готовкой справится и ребенок

Лук — продукт полезный и недорогой. И хотя он заставляет нас плакать во время приготовления пищи, все же добавляет пикантности любому блюду.

Именно за простоту приготовления и отличный вкус луковый суп так популярен во Франции. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления этого шикарного первого блюда.

Как приготовить луковый суп

Ингредиенты:

4 больших репчатых лука;

50 г сливочного масла;

50 мл белого сухого вина;

1 ст. л. подсолнечного масла;

1 полная ст. л. муки;

1,5 л воды;

4 ломтика хлеба;

100 г тертого сыра;

2-3 лавровых листа;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте полукольцами 4 больших репчатых лука. В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного. Жарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким. Посолите. Добавьте муку и перемешайте. Влейте вино и выпаривайте 2-3 минуты. Затем добавьте воду, лавровый лист и посолите. Поджарьте гренки на сухой сковородке. Суп вылейте в емкость, в которой будете ставить его в духовку. Сверху на суп выложите гренки. Натрите твердый сыр, посыпьте им суп и отправьте его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Дайте сыру расплавиться.

Кстати, из лука можно приготовить не только французский суп. Весьма необычный так же суп из жареной моркови, яблок и лука.