Рецепт потрясающего лукового супа от шеф-повара: вкусно, как во Франции
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В его основе недорогой овощ, а с готовкой справится и ребенок
Лук — продукт полезный и недорогой. И хотя он заставляет нас плакать во время приготовления пищи, все же добавляет пикантности любому блюду.
Именно за простоту приготовления и отличный вкус луковый суп так популярен во Франции. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления этого шикарного первого блюда.
Как приготовить луковый суп
Ингредиенты:
- 4 больших репчатых лука;
- 50 г сливочного масла;
- 50 мл белого сухого вина;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 полная ст. л. муки;
- 1,5 л воды;
- 4 ломтика хлеба;
- 100 г тертого сыра;
- 2-3 лавровых листа;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и нарежьте полукольцами 4 больших репчатых лука.
- В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного. Жарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким. Посолите. Добавьте муку и перемешайте.
- Влейте вино и выпаривайте 2-3 минуты. Затем добавьте воду, лавровый лист и посолите.
- Поджарьте гренки на сухой сковородке.
- Суп вылейте в емкость, в которой будете ставить его в духовку. Сверху на суп выложите гренки.
- Натрите твердый сыр, посыпьте им суп и отправьте его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Дайте сыру расплавиться.
Кстати, из лука можно приготовить не только французский суп. Весьма необычный так же суп из жареной моркови, яблок и лука.