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Рецепт потрясающего лукового супа от шеф-повара: вкусно, как во Франции

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Луковый суп - необычное первое блюдо
Луковый суп - необычное первое блюдо. Фото klopotenko.com

В его основе недорогой овощ, а с готовкой справится и ребенок

Лук — продукт полезный и недорогой. И хотя он заставляет нас плакать во время приготовления пищи, все же добавляет пикантности любому блюду.

Именно за простоту приготовления и отличный вкус луковый суп так популярен во Франции. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления этого шикарного первого блюда.

Как приготовить луковый суп

Ингредиенты:

  • 4 больших репчатых лука;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл белого сухого вина;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 полная ст. л. муки;
  • 1,5 л воды;
  • 4 ломтика хлеба;
  • 100 г тертого сыра;
  • 2-3 лавровых листа;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарежьте полукольцами 4 больших репчатых лука.
  2. В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного. Жарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким. Посолите. Добавьте муку и перемешайте.
  3. Влейте вино и выпаривайте 2-3 минуты. Затем добавьте воду, лавровый лист и посолите.
  4. Поджарьте гренки на сухой сковородке.
  5. Суп вылейте в емкость, в которой будете ставить его в духовку. Сверху на суп выложите гренки.
  6. Натрите твердый сыр, посыпьте им суп и отправьте его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Дайте сыру расплавиться.

Кстати, из лука можно приготовить не только французский суп. Весьма необычный так же суп из жареной моркови, яблок и лука.

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#Рецепт #Суп #Луковый суп #Первое блюдо