Как правильно хранить хлеб, чтобы он долго оставался свежим: лайфхаки, о которых мало кто знает

Благодаря этим правилам хлеб будет оставаться свежим еще две недели

Конечно же, лучше покупать столько продуктов, сколько вы можете съесть. Однако иногда бывают ситуации, когда выпечки дома и она не успевает съедаться. Некоторыми секретами хранения продуктов мы с вами уже поделились. Но лайфхаки для продления жизни хлеба — особенные.

"Бабусині рецепти" утверждают, что благодаря некоторым лайфхакам продлить жизнь хлебу можно до двух недель. Тогда его не придется выбрасывать и спокойно употреблять в пищу.

Как сохранять хлеб долгое время

Способы:

нарезать хлеб на порционные кусочки и обернуть плотной пищевой пленкой. Каждый кусочек заворачиваем так, чтобы между пленкой и хлебом было меньше воздуха, и убираем в морозилку. Без потери вкуса и свойств хлеб хранится 10-14 дней. Чтобы хлеб был готов к употреблению, нужно его достать и подождать минут 10-15 – именно столько хлеб размораживается при комнатной температуре. второй способ — подогреть хлеб в духовке или на сковороде, гриле и т.д. Тогда внутри он будет мягкий и горячий, а снаружи с хрустящей корочкой. если хлеб все же начал черстветь, то можно сделать из него гренки. Как вариант — порезать выпечку на маленькие кубики и подсушить на сковороде или духовке. Такие сухарики можно использовать, например, для салата "Цезарь" и других блюд.

Если обжарить хлеб, можно его использовать в качестве сэндвичей. Один из вариантов такого бутерброда — с маринованной свеклой.