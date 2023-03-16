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Необычный десерт из нескольких ингредиентов: рецепт банановых хот-догов к чаю

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бананы для десерта всегда найдутся в магазине
Бананы для десерта всегда найдутся в магазине. Фото shuba.life

Простой способ вкусно удивить детей

Какой ребенок не любит десерты? Творожное "Птичье молоко" или яблочный пирог со штрейзельной крошкой — кто откажется от такой вкуснятины?

Сегодня мы попробуем новый десерт с бананами, который точно понравится вашим деткам. А для взрослых, пишет Shuba, в десерт можно добавить в тесто для кляра пару капель рома или 150 мл сидра.

Как приготовить банановый хот-дог

На 4 порции нужно:

  • 4 банана;
  • 1 яйцо;
  • 180 мл молока;
  • 20 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 150 г пшеничной муки;
  • 100 г кукурузной муки;
  • 400 мл подсолнечного масла.

Как приготовить:

  1. Аккуратно очистите бананы и нарежьте их кусочками длиной по 4-5 см.
  2. Венчиком взбейте яйцо с молоком и сахаром, добавьте 120 г пшеничной муки и перемешайте до однородной массы. Всыпьте кукурузную муку и снова перемешайте.
  3. В плоскую тарелку насыпьте оставшуюся муку и обваляйте в ней кусочки бананов. Затем окуните их полностью в тесто.
  4. В глубокую сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. С помощью вилки положите бананы поочередно в горячее масло. Жарьте со всех сторон до золотистого цвета в течение 5 минут.
  5. Выложите готовые бананы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, затем переложите на тарелку.

Подавайте банановые хот-доги с сгущенкой или шоколадной пастой.

Кстати, если под рукой не оказалось, ее можно приготовить самостоятельно. Тем более, что для этого нужно всего четыре ингредиента.

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#Десерты #Рецепты #Готовим дома