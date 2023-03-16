Необычный десерт из нескольких ингредиентов: рецепт банановых хот-догов к чаю
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Простой способ вкусно удивить детей
Какой ребенок не любит десерты? Творожное "Птичье молоко" или яблочный пирог со штрейзельной крошкой — кто откажется от такой вкуснятины?
Сегодня мы попробуем новый десерт с бананами, который точно понравится вашим деткам. А для взрослых, пишет Shuba, в десерт можно добавить в тесто для кляра пару капель рома или 150 мл сидра.
Как приготовить банановый хот-дог
На 4 порции нужно:
- 4 банана;
- 1 яйцо;
- 180 мл молока;
- 20 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 150 г пшеничной муки;
- 100 г кукурузной муки;
- 400 мл подсолнечного масла.
Как приготовить:
- Аккуратно очистите бананы и нарежьте их кусочками длиной по 4-5 см.
- Венчиком взбейте яйцо с молоком и сахаром, добавьте 120 г пшеничной муки и перемешайте до однородной массы. Всыпьте кукурузную муку и снова перемешайте.
- В плоскую тарелку насыпьте оставшуюся муку и обваляйте в ней кусочки бананов. Затем окуните их полностью в тесто.
- В глубокую сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. С помощью вилки положите бананы поочередно в горячее масло. Жарьте со всех сторон до золотистого цвета в течение 5 минут.
- Выложите готовые бананы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, затем переложите на тарелку.
Подавайте банановые хот-доги с сгущенкой или шоколадной пастой.
Кстати, если под рукой не оказалось, ее можно приготовить самостоятельно. Тем более, что для этого нужно всего четыре ингредиента.