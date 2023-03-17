Все дело в панировке: шикарные сырники из 4 ингредиентов

Хрустящая корочка изменит вкус давно знакомого блюда

Сырники - одно из самых любимых блюд, которые многие предпочитают на завтрак. Сытное и быстрое в приготовлении, оно насчитывает множество вариантов — это и простые сырники без муки и яиц, и тыквенные сырники.

Но вот такие вы еще не пробовали. Новым рецептом делится Сookorama. Несложные в приготовлении, но благодаря необычной панировке они просто фееричны.

Как приготовить сырники в панировке из семечек

Сырники во вкусной панировке

Ингредиенты:

сыр — 180 г.;

яйцо — 1 шт.

овсяные хлопья 55 г.;

сахар — 1-2 ст.ложки;

масло для жарки.

Для панировки

семена подсолнечника 3 ст. л.;

семена тыквы — 2 ст. л.;

семена кунжута — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сыр соединить с яйцом, хорошо перемешать. Овсяные хлопья перемолоть в кофемолке. К сыру с яйцом добавить овсяную муку и сахар по вкусу. Все тщательно перемешать. Для панировки в глубокой миске смешать семена. Из творожной массы сформировать сырники, окунуть в панировку. Сырники жарить с обеих сторон до румяной корочки на разогретой с маслом сковороде. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце. Подавать сырники можно с медом.

Чтобы сырники не разваливались, нужно соблюдать некоторые правила. Тогда они будут нежными и воздушными.