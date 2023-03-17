Все дело в панировке: шикарные сырники из 4 ингредиентов
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Хрустящая корочка изменит вкус давно знакомого блюда
Сырники - одно из самых любимых блюд, которые многие предпочитают на завтрак. Сытное и быстрое в приготовлении, оно насчитывает множество вариантов — это и простые сырники без муки и яиц, и тыквенные сырники.
Но вот такие вы еще не пробовали. Новым рецептом делится Сookorama. Несложные в приготовлении, но благодаря необычной панировке они просто фееричны.
Как приготовить сырники в панировке из семечек
Сырники во вкусной панировке
Ингредиенты:
- сыр — 180 г.;
- яйцо — 1 шт.
- овсяные хлопья 55 г.;
- сахар — 1-2 ст.ложки;
- масло для жарки.
Для панировки
- семена подсолнечника 3 ст. л.;
- семена тыквы — 2 ст. л.;
- семена кунжута — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сыр соединить с яйцом, хорошо перемешать. Овсяные хлопья перемолоть в кофемолке.
- К сыру с яйцом добавить овсяную муку и сахар по вкусу. Все тщательно перемешать.
- Для панировки в глубокой миске смешать семена.
- Из творожной массы сформировать сырники, окунуть в панировку.
- Сырники жарить с обеих сторон до румяной корочки на разогретой с маслом сковороде.
- Готовые сырники выложить на бумажное полотенце. Подавать сырники можно с медом.
Чтобы сырники не разваливались, нужно соблюдать некоторые правила. Тогда они будут нежными и воздушными.