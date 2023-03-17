Гости обязательно спросят рецепт: секрет необычной закуски с рыбой
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Пара продуктов, 20 минут — и весьма неординарное блюдо готово
Для приготовления закусок часто используются самые разнообразные продукты. Их комбинируют по составу и вкусовым особенностям. Это может быть конвертик из лаваша с сыром или же трехслойная закуска из сала.
Сегодня мы хотим предложить легкую закуску из рыбного филе, завернутого в бекон по рецепту shuba.net. Это удивительное сочетание нежной белой рыбы и аромата бекона — гости просто язык проглотят от удовольствия! И главное — всего пару ингредиентов и немного времени на приготовление.
Как приготовить закуску из рыбы с беконом
Ингредиенты на 4 порции:
- 200 г филе минтая (можно заменить хеком, путасу, треской);
- 100 г бекона;
- 5 мл уксуса;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе рыбы помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками. Сбрызните уксусом, посолите и поперчите.
- Бекон нарежьте тоненькими слайсами, на каждый положите по кусочку рыбы и заверните рулетиками. Заколите зубочистками, чтобы не развернулись.
- Запекайте в духовке при температуре 180°C 15-20 минут до готовности рыбы.
Кстати, если вдруг захотелось рыбы — можно запечь скумбрию с цитрусами. Рецепт очень простой и не требует особых навыков в кулинарии.