Гости обязательно спросят рецепт: секрет необычной закуски с рыбой

Пара продуктов, 20 минут — и весьма неординарное блюдо готово

Для приготовления закусок часто используются самые разнообразные продукты. Их комбинируют по составу и вкусовым особенностям. Это может быть конвертик из лаваша с сыром или же трехслойная закуска из сала.

Сегодня мы хотим предложить легкую закуску из рыбного филе, завернутого в бекон по рецепту shuba.net. Это удивительное сочетание нежной белой рыбы и аромата бекона — гости просто язык проглотят от удовольствия! И главное — всего пару ингредиентов и немного времени на приготовление.

Как приготовить закуску из рыбы с беконом

Ингредиенты на 4 порции:

200 г филе минтая (можно заменить хеком, путасу, треской);

100 г бекона;

5 мл уксуса;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе рыбы помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками. Сбрызните уксусом, посолите и поперчите. Бекон нарежьте тоненькими слайсами, на каждый положите по кусочку рыбы и заверните рулетиками. Заколите зубочистками, чтобы не развернулись. Запекайте в духовке при температуре 180°C 15-20 минут до готовности рыбы.

Кстати, если вдруг захотелось рыбы — можно запечь скумбрию с цитрусами. Рецепт очень простой и не требует особых навыков в кулинарии.