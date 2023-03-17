Блюдо получится не хуже ресторанного: необычный рецепт салата из крабовых палочек

Разнообразим любимую еду разнообразными компонентами

Салат с крабовыми палочками уже стал классическим на нашем столе. Сложно представить себе застолье, которое не обходится без этого блюда, как и без любимой селедки под шубой или оливье.

Если вам захотелось пикантных ноток, предлагаем разнообразить рецепт крабового салата. В нем нет некоторых продуктов, которые используются в классическом. Однако, как пишет "Бабусині рецепти", он сможет заинтересовать ваших гостей.

Как приготовить необычный крабовый салат

Что нужно:

200 г крабовых палочек;

3 ст. л. майонеза;

1 красный перец;

1 зубчика чеснока;

2 помидора;

70 г творога.

Как приготовить:

Нарезаем небольшими тонкими поперечными дольками крабовые палочки. Очищаем красный перец, режем четверть колечками. Помидор нарезаем дольками, удаляем мякоть, нарезаем на четвертинки. Измельчаем на маленьких зубчиках терки сыр и чеснок. В миске соединяем крабовые палочки, перец, помидоры и творог с чесноком. Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Приятного аппетита!

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