Блюдо получится не хуже ресторанного: необычный рецепт салата из крабовых палочек
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Разнообразим любимую еду разнообразными компонентами
Салат с крабовыми палочками уже стал классическим на нашем столе. Сложно представить себе застолье, которое не обходится без этого блюда, как и без любимой селедки под шубой или оливье.
Если вам захотелось пикантных ноток, предлагаем разнообразить рецепт крабового салата. В нем нет некоторых продуктов, которые используются в классическом. Однако, как пишет "Бабусині рецепти", он сможет заинтересовать ваших гостей.
Как приготовить необычный крабовый салат
Что нужно:
- 200 г крабовых палочек;
- 3 ст. л. майонеза;
- 1 красный перец;
- 1 зубчика чеснока;
- 2 помидора;
- 70 г творога.
Как приготовить:
- Нарезаем небольшими тонкими поперечными дольками крабовые палочки.
- Очищаем красный перец, режем четверть колечками.
- Помидор нарезаем дольками, удаляем мякоть, нарезаем на четвертинки.
- Измельчаем на маленьких зубчиках терки сыр и чеснок.
- В миске соединяем крабовые палочки, перец, помидоры и творог с чесноком.
- Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем ингредиенты.
Приятного аппетита!
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