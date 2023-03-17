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Блюдо получится не хуже ресторанного: необычный рецепт салата из крабовых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Классическое блюдо по новому рецепту
Классическое блюдо по новому рецепту. Фото Бабушкины рецепты

Разнообразим любимую еду разнообразными компонентами

Салат с крабовыми палочками уже стал классическим на нашем столе. Сложно представить себе застолье, которое не обходится без этого блюда, как и без любимой селедки под шубой или оливье.

Если вам захотелось пикантных ноток, предлагаем разнообразить рецепт крабового салата. В нем нет некоторых продуктов, которые используются в классическом. Однако, как пишет "Бабусині рецепти", он сможет заинтересовать ваших гостей.

Как приготовить необычный крабовый салат

Что нужно:

  • 200 г крабовых палочек;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 1 красный перец;
  • 1 зубчика чеснока;
  • 2 помидора;
  • 70 г творога.

Как приготовить:

  1. Нарезаем небольшими тонкими поперечными дольками крабовые палочки.
  2. Очищаем красный перец, режем четверть колечками.
  3. Помидор нарезаем дольками, удаляем мякоть, нарезаем на четвертинки.
  4. Измельчаем на маленьких зубчиках терки сыр и чеснок.
  5. В миске соединяем крабовые палочки, перец, помидоры и творог с чесноком.
  6. Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Приятного аппетита!

Кстати, если хочется заменить майонез на другую заправку, вот вам 5 крутых рецептов заправок. С ними любое блюдо заиграет новыми вкусами.

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#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Готовим дома