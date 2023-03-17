Как хранить открытую бутылку вина: секреты для начинающих сомелье

Оставим открытую бутылку вина на завтра

Праздник закончился, гости разошлись, на столе осталась откупоренная бутылка вина. Конечно, закрытым алкоголь может храниться долго. Но как правильно хранить открытое вино, чтобы оно не утратило свой вкус?

Делимся правилами хранения каждого вида вина. Как утверждает Shuba, срок годности вина зависит от вида, качества и содержания алкоголя.

Срок хранения вина после откупорки

Игристое вино может храниться максимум 1-3 дня в холодильнике. Этот вид алкоголя необходимо закрывать металлической пробкой.

Розовые и сладкие белые вина могут храниться в холодильнике в течение 5-7 дней. Однако и эта категория вин требует плотной закупорки.

Выдержанное белое и красное вино можно хранить в прохладном сухом месте (желательно темном) от 3 до 5 дней. Здесь также важно хорошо закрыть бутылку пробкой.

Как хранить открытую бутылку вина

Основные правила:

Плотно закройте начатую бутылку. Для открытых винных бутылок есть специальные пробки, которые предотвращают контакт с воздухом и помогают дольше сохранить аромат вина. Важное значение имеет и посуда, в которой хранится вино. Чем меньше там алкоголя, тем больше воздуха, что приводит к порче вина. Поэтому жидкость следует перелить в меньшую бутылку. Не подвергайте алкоголь воздействию света и тепла. Идеальная температура — 10-12°C для хранения белых вин и 12-15°C — для красных. Кроме холодильника, идеальным местом для более длительного хранения вина является винный погреб. Он гарантирует бутылкам идеальную температуру и влажность, защищая их от света и других запахов.

Бывают ситуации, когда необходимого для приготовления еды вина дома нет. Тогда вам пригодятся лайфхаки, чем его заменить.