Не хуже, чем у шеф-повара: рецепт нежной и сочной печени всего за 10 минут
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Вам даже не придется ее варить
Печень — один из наиболее питательных субпродуктов. В ней содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Еще из этого субпродукта можно приготовить много потрясающих блюд — например, сытные диетические оладушки или печеночный паштет.
Если варить печень, она станет жесткой и невкусной, рассказывает Рixelinform. Поэтому предлагаем простой рецепт печени с минимумом возни. Мягкая и ароматная, она отлично подойдет к картофелю или рису.
Как приготовить нежную и сочную печень
Ингредиенты:
- куриная печень – 0,4 кг;
- лук – 1 головка;
- сливки 10% – 0,2 л.;
- масло – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- кориандр – 2 щепотки;
- чабрец – 1 щепотка;
- соль – 3 щепотки.
Способ приготовления:
- Луковицу нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле.
- Помойте печень в прохладной воде, удалите пленку и сосуды, просушите.
- Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте печень по 2 мин. с каждой стороны.
- Добавьте лук, чабрец, кориандр, постепенно перемешивая.
- Влейте сливки и доведите до кипения, прокипятите 2 минуты.
- После выключения огня накройте крышкой на 10 минут.
Чтобы у печени не было неприятного привкуса, рекомендуем приготовить ее в горчично-сметанном соусе. По этому рецепту субпродукт превратится в настоящий деликатес