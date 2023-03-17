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Не хуже, чем у шеф-повара: рецепт нежной и сочной печени всего за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Большинство хозяек не знает этого рецепта Новость обновлена 17 марта 2023, 19:56
Большинство хозяек не знает этого рецепта. Фото pinterest.com

Вам даже не придется ее варить

Печень — один из наиболее питательных субпродуктов. В ней содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Еще из этого субпродукта можно приготовить много потрясающих блюд — например, сытные диетические оладушки или печеночный паштет.

Если варить печень, она станет жесткой и невкусной, рассказывает Рixelinform. Поэтому предлагаем простой рецепт печени с минимумом возни. Мягкая и ароматная, она отлично подойдет к картофелю или рису.

Как приготовить нежную и сочную печень

Ингредиенты:

  • куриная печень – 0,4 кг;
  • лук – 1 головка;
  • сливки 10% – 0,2 л.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • кориандр – 2 щепотки;
  • чабрец – 1 щепотка;
  • соль – 3 щепотки.

Способ приготовления:

  1. Луковицу нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле.
  2. Помойте печень в прохладной воде, удалите пленку и сосуды, просушите.
  3. Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте печень по 2 мин. с каждой стороны.
  4. Добавьте лук, чабрец, кориандр, постепенно перемешивая.
  5. Влейте сливки и доведите до кипения, прокипятите 2 минуты.
  6. После выключения огня накройте крышкой на 10 минут.

Чтобы у печени не было неприятного привкуса, рекомендуем приготовить ее в горчично-сметанном соусе. По этому рецепту субпродукт превратится в настоящий деликатес

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