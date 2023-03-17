Мороженое не хуже ресторанного: рецепт полезного десерта всего из 5 ингредиентов

Его можно приготовить даже с ребенком

Какой ребенок не любит мороженого? Как и непревзойденную карамель, эту сладость любят не только дети, но и взрослые. Единственное, что останавливает нас от постоянного поедания этого удовольствия — сомнительное качество магазинного десерта.

А что, если попробовать сделать мороженое своими руками? Smak предлагает нам рецепт такой сладости всего из пары ингредиентов. Времени это займет немного, тем более, дети с удовольствием вам помогут.

Как приготовить фруктово-ягодное мороженое

Ингредиенты:

клубника – 6-8 шт.;

банан – 1-2 шт.;

черника (смородина, малина) – 100 г;

персик – 1-2 шт.;

яблочный или апельсиновый сок – 0,5 стакана.

Способ приготовления:

Фрукты и ягоды хорошо промыть под проточной водой и тщательно просушить, убрав лишнюю влагу. Порезать все на кусочки и измельчить в блендере. Добавить в ягоды сок. В специальные формочки для мороженого налить полученную смесь и поставить на 20-30 минут в морозильную камеру. Когда мороженое немного заморозится, вставить палочки и поставить обратно в морозильную камеру до полной заморозки.

Готовое мороженое можно украсить свежими фруктами и ягодами.

К десерту всегда уместно будет и сгущённое молоко. Тем более, что его также можно приготовить дома.