Мороженое не хуже ресторанного: рецепт полезного десерта всего из 5 ингредиентов
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Его можно приготовить даже с ребенком
Какой ребенок не любит мороженого? Как и непревзойденную карамель, эту сладость любят не только дети, но и взрослые. Единственное, что останавливает нас от постоянного поедания этого удовольствия — сомнительное качество магазинного десерта.
А что, если попробовать сделать мороженое своими руками? Smak предлагает нам рецепт такой сладости всего из пары ингредиентов. Времени это займет немного, тем более, дети с удовольствием вам помогут.
Как приготовить фруктово-ягодное мороженое
Ингредиенты:
- клубника – 6-8 шт.;
- банан – 1-2 шт.;
- черника (смородина, малина) – 100 г;
- персик – 1-2 шт.;
- яблочный или апельсиновый сок – 0,5 стакана.
Способ приготовления:
- Фрукты и ягоды хорошо промыть под проточной водой и тщательно просушить, убрав лишнюю влагу.
- Порезать все на кусочки и измельчить в блендере. Добавить в ягоды сок.
- В специальные формочки для мороженого налить полученную смесь и поставить на 20-30 минут в морозильную камеру.
- Когда мороженое немного заморозится, вставить палочки и поставить обратно в морозильную камеру до полной заморозки.
Готовое мороженое можно украсить свежими фруктами и ягодами.
К десерту всегда уместно будет и сгущённое молоко. Тем более, что его также можно приготовить дома.