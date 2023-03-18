Как приготовить аппетитные вафли на сковороде за полчаса: дети с удовольствием прибегут на завтрак
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Подавать их можно с любой начинкой
Отсутствие вафельницы — не повод оставаться без вафель. Это блюдо можно приготовить на сковороде, и аппетитные вафли с фаршем — отличный тому пример.
Сегодня мы попробуем приготовить сладки вафли на сковороде. Их можно сделать на завтрак или в качестве десерта к чаю или кофе, рассказывает Кolobok. Вафли получаются невероятно вкусными и хрустящими, и точно станут вашим любимым блюдом.
Как приготовить вафли на сковороде
Ингредиенты:
- 200 гр муки высшего сорта;
- 100 гр молока;
- 100 гр сливочного масла;
- 3 куриных яйца;
- 150 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Взбиваем добела яйца, сахар, соль и ванилин.
- В полученную смесь добавляем остывшее растопленное масло и молоко. Все хорошо взбиваем.
- Добавляем муку, перемешиваем, чтоб не было комочков.
- На сухую сковороду выкладываем 1,5 ст. л теста и быстро распределяем по сковороде тонким слоем, обжариваем до румяности с двух сторон.
- Скручиваем вафлю обязательно в горячем виде — в холодном это невозможно.
Начинку добавляем по желанию. Если вафлю наполнить кремом, она может стать мягкой, поэтому рекомендуем начинку подавать отдельно.
К вафлям можно подать также соленую карамель. Она придаст пикантность сладкому блюду.