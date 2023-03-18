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Как приготовить аппетитные вафли на сковороде за полчаса: дети с удовольствием прибегут на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шикарные вафли на сковороде
Шикарные вафли на сковороде. Фото kolobok.ua

Подавать их можно с любой начинкой

Отсутствие вафельницы — не повод оставаться без вафель. Это блюдо можно приготовить на сковороде, и аппетитные вафли с фаршем — отличный тому пример.

Сегодня мы попробуем приготовить сладки вафли на сковороде. Их можно сделать на завтрак или в качестве десерта к чаю или кофе, рассказывает Кolobok. Вафли получаются невероятно вкусными и хрустящими, и точно станут вашим любимым блюдом.

Как приготовить вафли на сковороде

Ингредиенты:

  • 200 гр муки высшего сорта;
  • 100 гр молока;
  • 100 гр сливочного масла;
  • 3 куриных яйца;
  • 150 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Взбиваем добела яйца, сахар, соль и ванилин.
  2. В полученную смесь добавляем остывшее растопленное масло и молоко. Все хорошо взбиваем.
  3. Добавляем муку, перемешиваем, чтоб не было комочков.
  4. На сухую сковороду выкладываем 1,5 ст. л теста и быстро распределяем по сковороде тонким слоем, обжариваем до румяности с двух сторон.
  5. Скручиваем вафлю обязательно в горячем виде — в холодном это невозможно.

Начинку добавляем по желанию. Если вафлю наполнить кремом, она может стать мягкой, поэтому рекомендуем начинку подавать отдельно.

К вафлям можно подать также соленую карамель. Она придаст пикантность сладкому блюду.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Вафли #Готовим дома