Как приготовить аппетитные вафли на сковороде за полчаса: дети с удовольствием прибегут на завтрак

Подавать их можно с любой начинкой

Отсутствие вафельницы — не повод оставаться без вафель. Это блюдо можно приготовить на сковороде, и аппетитные вафли с фаршем — отличный тому пример.

Сегодня мы попробуем приготовить сладки вафли на сковороде. Их можно сделать на завтрак или в качестве десерта к чаю или кофе, рассказывает Кolobok. Вафли получаются невероятно вкусными и хрустящими, и точно станут вашим любимым блюдом.

Как приготовить вафли на сковороде

Ингредиенты:

200 гр муки высшего сорта;

100 гр молока;

100 гр сливочного масла;

3 куриных яйца;

150 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Взбиваем добела яйца, сахар, соль и ванилин. В полученную смесь добавляем остывшее растопленное масло и молоко. Все хорошо взбиваем. Добавляем муку, перемешиваем, чтоб не было комочков. На сухую сковороду выкладываем 1,5 ст. л теста и быстро распределяем по сковороде тонким слоем, обжариваем до румяности с двух сторон. Скручиваем вафлю обязательно в горячем виде — в холодном это невозможно.

Начинку добавляем по желанию. Если вафлю наполнить кремом, она может стать мягкой, поэтому рекомендуем начинку подавать отдельно.

К вафлям можно подать также соленую карамель. Она придаст пикантность сладкому блюду.