Ароматный гороховый суп со свиными ребрышками от шеф-повара: близкие точно попросят еще
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Его можно дополнить любимыми добавками
Как разнообразить свое меню? Конечно, с помощью любимого супчика, тем более, что их невероятное множество.
Сегодня мы попробуем еще один — гороховый суп со свининой от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Он утверждает, что блюдо получается невероятным ароматнымм, а дополнить его можно различными добавками — хлебом и сырными чипсами, присыпать крошками жареного бекона или добавить грецкий орех и кунжут.
Как приготовить гороховый суп со свиными ребрышками
Какие продукты нужны:
- 350 г свиных ребрышек;
- 300 г сухого гороха;
- 50 г корня сельдерея;
- 1 корень петрушки;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 3 картофелины;
- 3 лавровых листа;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 3 л воды;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
- Высыпьте предварительно в миску 300 г сухого гороха и залейте водой. Оставьте замачиваться на 2 часа. Можно сделать это с вечера и оставить горох замачиваться на ночь.
- Порежьте 350 г свиных ребрышек на порционные кусочки. Обжарьте со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки.
- В большую кастрюлю влейте 3 л воды и добавьте щепотку соли, поставьте на огонь. Когда вода закипит, бросьте в кастрюлю обжаренные ребрышки.
- С гороха слейте воду и высыпьте его в кастрюлю к ребрышкам. Варите на среднем огне 1 час.
- Тем временем очистите корень петрушки, морковку, 50 г корня сельдерея, луковицу и 3 картофелины. Все овощи, кроме картофеля, нарежьте маленькими кубиками, картофель – средними. В ту самую сковороду, на которой жарились ребра, влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, выложите нарезанные овощи. Посолите и поперчите их по вкусу и жарьте, пока не станут мягкими.
- Пересыпьте картофель и овощи к ребрам и гороху. Добавьте 3 лавровых листа, немного посолите и поперчите. Варите все вместе еще 30 минут на маленьком огне.
- Из готового супа достаньте лавровые листы и ребрышки. Перемешайте суп блендером до однородности. Подавайте порционно с кусочками ребер.
К супу можно подать гренки, сделанные своими руками. Приготовить их можно из немного черствого хлеба.