Ароматный гороховый суп со свиными ребрышками от шеф-повара: близкие точно попросят еще

Его можно дополнить любимыми добавками

Как разнообразить свое меню? Конечно, с помощью любимого супчика, тем более, что их невероятное множество.

Сегодня мы попробуем еще один — гороховый суп со свининой от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Он утверждает, что блюдо получается невероятным ароматнымм, а дополнить его можно различными добавками — хлебом и сырными чипсами, присыпать крошками жареного бекона или добавить грецкий орех и кунжут.

Как приготовить гороховый суп со свиными ребрышками

Какие продукты нужны:

350 г свиных ребрышек;

300 г сухого гороха;

50 г корня сельдерея;

1 корень петрушки;

1 морковь;

1 репчатый лук;

3 картофелины;

3 лавровых листа;

2 ст. л. подсолнечного масла;

3 л воды;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Высыпьте предварительно в миску 300 г сухого гороха и залейте водой. Оставьте замачиваться на 2 часа. Можно сделать это с вечера и оставить горох замачиваться на ночь. Порежьте 350 г свиных ребрышек на порционные кусочки. Обжарьте со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки. В большую кастрюлю влейте 3 л воды и добавьте щепотку соли, поставьте на огонь. Когда вода закипит, бросьте в кастрюлю обжаренные ребрышки. С гороха слейте воду и высыпьте его в кастрюлю к ребрышкам. Варите на среднем огне 1 час. Тем временем очистите корень петрушки, морковку, 50 г корня сельдерея, луковицу и 3 картофелины. Все овощи, кроме картофеля, нарежьте маленькими кубиками, картофель – средними. В ту самую сковороду, на которой жарились ребра, влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, выложите нарезанные овощи. Посолите и поперчите их по вкусу и жарьте, пока не станут мягкими. Пересыпьте картофель и овощи к ребрам и гороху. Добавьте 3 лавровых листа, немного посолите и поперчите. Варите все вместе еще 30 минут на маленьком огне. Из готового супа достаньте лавровые листы и ребрышки. Перемешайте суп блендером до однородности. Подавайте порционно с кусочками ребер.

К супу можно подать гренки, сделанные своими руками. Приготовить их можно из немного черствого хлеба.